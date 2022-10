I TRØBBEL: Red Bull er dømt for regelbrudd.

Red Bull dømt for regelbrudd: − Kommer til å bli støy

Formel 1-laget Red Bull er dømt for ha overskredet budsjett-taket i fjorårets sesong. Ekspert tror Max Verstappens VM-tittel ikke er i fare.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Red Bull og Aston Martin sto anklaget for å ikke ha holdt seg under grensen for tillatt pengebruk i Formel 1. Nå er de dømt av Det internasjonale motorsportforbundet (FIA), skriver Reuters.

Budsjett-taket er på rundt 1,6 milliarder kroner. Ifølge FIA skal det være snakk om et mindre overtramp av budsjettgrensen fra Red Bull. I Aston Martins tilfelle handler det om en prosedyrefeil.

Det er foreløpig ikke bestemt hvordan lagene skal straffes for regelbruddet. Reglene sier at lag som overskrider budsjettaket med mer enn 5 prosent kan bli trukket poeng eller til og med ekskluderes fra VM.

Red Bulls Max Verstappen vant verdensmestertittelen i Formel 1 forrige sesong etter en høydramatisk duell mot Mercedes’ Lewis Hamilton. Formel 1-ekspert hos Viaplay Atle Gulbrandsen tror Verstappen kan føle seg trygg på at han får beholde tittelen.

– De kommer ikke til å trekke poeng, slik jeg tolker det. Det blir en bot eller en mindre sportslig straff, men ikke poeng, sier han til VG.

Ved å ikke trekke poeng går imidlertid FIA mot sine egne regler.

– De sier noen annet enn det som står i regelverket. Der står de kan trekke poeng selv ved en «minor breach». Det sier de nå at ikke kommer til å skje her, sier Gulbrandsen.

Forrige uke reagerte flere av konkurrentene på ryktene rundt lagenes påståtte overskridende pengebruk. Rivalenes lagsjefer mener regelbruddet må få mer enn økonomiske konsekvenser.

– Vi måtte endre hele strukturen i vår organisasjon og gjøre store forandringer for å holde budsjettaket. Hver million det dreier seg om, er til stor ulempe for oss, sa Mercedes-sjef Toto Wolff.

– Det er et alvorlig regelbrudd. Verre enn å jukse med bilen på banen, uttalte Williams-stallsjef Jost Capito til motorsporttotal.

Gulbrandsen er ikke i tvil om at klagestormen vil øke om Red Bull straffes mildt.

– Det kommer til å bli mye støy i lang tid.

Om Red Bull og Aston Martin har brukt fem prosent mer enn tillatt, kan være en stor konkurransefordel, mener Gulbrandsen.

– Det å bruke noen titalls millioner ekstra kan ha stor betydning for hvor fort bilene går. Konkurrentene vil påstå at dette er et alvorlig regelbrudd.

I helgen ble Verstappen kronet verdensmester for inneværende sesong og vant for andre år på rad: