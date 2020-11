Hamilton ble verdensmester for syvende gang – tangerte Schumacher

For første gang denne sesongen startet ikke en Mercedes-fører i førsteposisjon, men det stoppet ikke Lewis Hamilton (35) fra å vinne Tyrkia Grand Prix og bli verdensmester for syvende gang.

– Dette var for alle barna der ute som drømmer om å gjøre det umulige. Du kan klare det, sa Hamilton i bilen idet han passerte målstreken som verdensmester for syvende gang.

Hamilton ble verdensmester for første gang i 2008, og har siden gjentatt bedriften i 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og nå i 2020.

– Jeg er litt tom for ord. Jeg må takke alle i Mercedes, de som er her og de som jobber på fabrikken. Jeg hadde ikke kunne gjort dette uten dem. Jeg er så stolt av dem, sier en tydelig rørt Hamilton under et intervju vist på Viasport.

35-åringen måtte ta flere pauser under intervjuet.

– Det var dette man drømte om da man var liten.

RØRT: Lewis Hamilton.

Engelskmannen var oppløst i tårer etter at han klatret ut av bilen, åpenbart svært rørt av bragden. Han klatret opp på Mercedes-bilen og strakk armene i været, vel vitende om at han tangerte Formel 1- legenden Michael Schumacher - igjen.

I oktober tangerte han Schumachers 91 Grand Prix-seirer med 1. plass på den kjente banen Nürburgring, før han bare et par uker senere seiret i Portugal Grand Prix og slettet tyskerens rekord.

– Han har virkelig fortjent verdensmester-tittelen i dag, fastlo Formula 1 på sin offisielle nettside.

FULL JUBEL: Lewis Hamilton på vei mot mållinjen med et jublende Mercedes-team i bakgrunnen. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

Ydmyket Bottas

Det har vært en strålende sesong for Mercedes-førerne Hamilton og Valtteri Bottas, men i Tyrkia ble Mercedes for første gang denne sesongen henvist til noe annet enn førsteposisjon på startstreken.

Racing Point-fører Lance Stroll tok sin første «pole position» i karrieren, men Hamilton, som startet som nummer seks, hadde få problemer med å ta seieren hjem.

– Vi visste at vi var på bakbeina. Vi lærte mye av kvalifiseringen, sier Hamilton.

Ikke nok med det: Han ydmyket sin Mercedes-kollega Bottas ved å ta ham igjen med en runde. Bottas hadde store problemer på våt, tyrkisk asfalt.

Da han fikk beskjed om at det var fire runder igjen av løpet var responsen hans:

– Jeg skulle ønske det var færre.

Bottas var den ene føreren som kunne hindret VM-tittel til Hamilton søndag, men var aldri i nærheten av det.

Kaotisk løp

Med krevende forhold ble det flere snurringer og også noen kollisjoner. Bottas, Renault-fører Daniel Ricciardio hadde snurringer, og det samme hadde Red Bulls Max Verstappen og Alfa Romeos Kimi Räikkönen.

– Dette er gambling. Dette er lotteri, sa Viasat-kommentator Henning Isdal etter de første snurringene.

Kevin Magnussen hadde dekktrøbbel, Nicholas Latifi og Romain Grosjean kolliderte og det var rett og slett mange som hadde problemer med å håndtere forholdene.

Hamilton var blant dem som mestret det, og det samme gjorde Racing Points Sergio Perez som tok 2.-plassen 31,6 sekunder bak Hamilton.

Ferrari-førerne Charles Leclerc og Sebastian Vettel kjørte seg også veldig opp med flere strålende runder. Vettel tok 3. plassen foran Leclerc, som faktisk passerte Perez og var på vei mot 2. plass - men rotet det til på tampen.

