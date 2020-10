FAR OG SØNN: Oliver og Petter Solberg. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Petter Solberg nervøs for Oliver (19): – Han er litt hyper

Oliver Solberg (19) leder VM-runden på Sardinia før lørdagens og søndagens kjøring. Pappa Petter biter negler og gir råd.

Nå nettopp

– Jeg skjønner ingenting, sier faren til VG.

– Skjønner ingenting?

– At det er mulig at han kan lede VM-løpet på Sardinia - det er første gang han kjører her. Og dette er veldig spesielt rally.

Oliver Solberg leder den såkalte WRC3-klassen og er også bedre enn alle i WRC2-klassen, der norske Mads Østberg kjører for VM-tittel. Og der de har de samme bilene - men WRC2-klassen skal være litt mer «proff».

SÅ DET FYKER: Oliver Solberg i aksjon på Sardinia fredag. Foto: PS 110 %

– Oliver må ha litt margin å gå på når han kjører. Her er det så mange svære steiner og annet som kan knuse drømmen om å vinne.

– Og så må han være flinkere til å spise og drikke. De er tross alt borte fra serviceplassen i åtte timer på det meste. Da er sånne ting viktig. Men det er lett å glemme. Han er litt hyper, sier Petter Solberg.

– Forklar!

– Det er sånn det er når du er 19 år og kjører ditt første Sardinia-rally og alt går veldig bra. Men her er det viktig å respektere veiene, sier faren, som selv har vunnet der én gang, i 2004. Og da snakker vi selvsagt om den mest prestisjefylte klassen, WRC.

les også Henning Solberg tilbake med kona som kartleser: – Det har vært et tøft år for familien

– Som Sebastien Ogier sa det; det er så smalt at det er vanskelig å komme fram med VM-bilen. Og det er mye som kan felle deg.

Men Oliver Solberg kjørte som en mester, ikke minst på den aller første fartsetappen fredag morgen, der han blant annet slo Ott Tänak, regjerende verdensmester i den grommeste klassen. Det er svært sjelden at bilene i de «mindre klassene», som kjører med såkalt R5-bil, slår gutta med «monsterbilene».

– Dette er min første gang på Sardinia, så det er litt «crazy» at jeg leder, sier Oliver Solberg selv.

– Vi kom egentlig for å hente erfaring og lære veiene. Så dette er fantastisk.

Han har gode hjelpere på Sardinia. Skoda-teamet er på plass med sine beste folk, og pappa Petter er på plass fra klokka 06 på morgenen.

– Jeg må jo gi mine råd.

les også Hamilton snytt for rekord etter omdiskutert tidsstraff: – Latterlig!

Også en annen norsk VM-stjerne, Andreas Mikkelsen, hjelper til. Han har erfaring fra Sardinia de siste årene og vet mye om dekkvalg og den slags.

– Både lære og lede på samme tid er bra, sier Oliver Solberg smilende.

PS: I WRC2-klassen er nordmennene Eyvind Brynildsen, Ole Christian Veiby og Mads Østberg nummer tre, fire og fem etter fredagens kjøring. Der leder for sikkerhets skyld svenske Pontus Tidemand, som er sønnen til Henning Solbergs kone Maud.

Publisert: 10.10.20 kl. 08:15