KLAR: Marit Strømøy er den eneste kvinne som har vunnet en VM-runde i båtsportens Formel 1. Nå er hun klar for ny sesong. Foto: Vittorio Ubertone ubertone@400as

Marit er kontroversiell i VM-åpningen. Fordi hun er kvinne.

Inntil i fjor fikk ikke kvinner lov til å være tilskuere på sportsarrangementer. Marit Strømøy (42) bryter barrierer når hun skal kjøre Formel1-racet i Saudi-Arabia om et par uker.

– Jeg vet at jeg blir den mest kontroversielle deltakeren, sier Vestfold-kvinnen som drar til det strengt kontrollerte muslimske landet for å konkurrere på lik linje med menn.

– Hvorfor kontroversiell?

– Fordi jeg er kvinne.

Marit Strømøy vet at hun må ta sine forholdsregler. Det er uaktuelt å ta med shortsen eller t-skjorten i teamets farger.

– Jeg må dekke til armene og beina. Det er litt rart i min verden, men ...

Hun ble den første - og fortsatt eneste kvinne - som har vunnet et løp i båtsportens Formel1 da hun vant i VM-finalen i 2015.

– Nå drar jeg til Saudi-Arabia for å vise de som bor der at verden er litt annerledes enn de er vant med. Og at kvinner kan konkurrere på lik linje med menn.

FARTSFANTOM: Marit Strøms båt har en toppfart på 230 km/t. Foto: Simon Palfrader

– Jeg håper at jeg kan inspirere noen. Heldigvis har Saudi-Arabia åpnet seg noe de siste årene, sier Strømøy, som også er kjent som artist og tidligere Melodi Grand Prix-deltaker - og ellers holder foredrag om sitt liv.

Marit Strømøy har kjørt i denne båtklassen siden 2008, og det har flere ganger vært snakk om å ha en VM-runde i Saudi-Arabia. Nå skjer det endelig.

– Det er litt rart å tenke på at kvinner i Saudi-Arabia ikke fikk anledning til å ta førerkort før i fjor sommer. Selv har jeg i mange år kjørt i opptil 230 km/t med båt i mange år.

Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t er på tre sekunder - og Strømøy blir utsatt for opptil 9G i svingene.

Magnus Carlsen deltok i desember 2017 i VM i hurtig- og lynsjakk i Riyadh. Da det var meningen at også VM i 2018 skulle gå i Saudi-Arabia, sa nordmannen at han ikke ville delta om ikke alle som ville delta, fikk innreise til landet. Det endte til slutt med at mesterskapet gikk i Russland.

– Har du betenkeligheter med å reise til Saudi-Arabia?

– Jeg ser ikke noe negativt i det. Jeg ser heller muligheter til å vise fram hva vi driver med og hvilke verdier vi har. Jeg kommer til å følge de reglene som er for hvordan jeg kan kle meg . Men sant å si er jeg mer opptatt av å gjøre det bra i løpet. Det store ville være en pallplass. Det er absolutt oppnåelig etter at jeg avsluttet fjorårssesongen med to 2. plasser.

– Har du vurdert å bli hjemme?

– Nei, helt uaktuelt. Jobben min er å kjøre båt i Formel1-VM, og nå reiser jeg til Saudi -Arabia fordi åpningsrunden i 2019 går der.

Strømøy har altså vunnet én gang og har også tre 2. plasser. I fjor hadde hun en sterk sesong og ble nummer seks totalt.

– Jeg har et budsjett på tre mill. kroner. Jeg kunne sikkert ha brukt 10 millioner også. Og en av konkurrent-lagene bruker kanskje 30 mill. på to båter i løpet av en sesong. Så økonomisk er jeg en David mot Goliat.

Selv er hun såkalt privatfører. Hun har kjøpt seg inn på et team, men har egne (norske) sponsorer og egne mekanikere.

– Jeg vil gjerne vise både for folk flest og kongefamilien der nede og alle andre at kvinner kan hevde seg, fastslår Marit Strømøy.

VM-runden går i Dammam på østkysten av Saudi-Arabia den siste helgen i mars. Mesterskapet fortsetter i Portugal, Frankrike, Kina, India og Emiratene - med muligens ytterligere to runder i løpet av 2019.

PS: Saudi-Arabia hadde første gang kvinnelige utøvere i sin OL-tropp til London 2012. Den gang var det to, mens det fire år senere, i Rio i 2016, var blitt fire.