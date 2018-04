Her kjører Formel1-stjernen over sin mekaniker

Publisert: 08.04.18 20:45 Oppdatert: 08.04.18 21:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MOTORSPORT 2018-04-08T18:45:06Z

Kimi Räikkönen (38) kjørte ut fra depotet uten at hans Ferrari var klar. Han kjørte på en mekaniker - som brakk begge beina i leggen.

– Våre tanker er med Francesco, skriver Scuderia Ferrari -teamet på twitter.

Det var etter 36 runder at finnen kjørte inn for å bytte dekk. Av en eller annen grunn kjørte han ut før alle dekkene var byttet. Han kjørte på mekanikeren, og på TV-bildene var det tydelig at beinet brakk tvers av.

– Det så ut som om han ble kjørt over av bakhjulet, konstaterte Viasat-kommentator Henning Isdal på direkten.

– Det var ikke Kimis feil, for noen hadde gitt ham grønt lys. Eller kjørte han uten å ha fått grønt lys, undret hans kollega Atle Gulbrandsen.

Räikkönen så irritert ut og ristet på hodet da han måtte tråkke tilbake til Ferraris plass i depotet.

Det ble i høyeste grad en spesiell VM-dag for Ferrari, for deres andre fører, Sebastian Vettel, vant Bahrains Grand Prix.

– Jeg har blandede følelser. Jeg sender mine beste ønsker til mekanikeren, og jeg vet at dere tar vare på ham, sa tyskeren etterpå.

Vettel vant hårfint foran Valtteri Bottas, og finnens Mercedes-kollega Lewis Hamilton ble nummer tre.

Det betyr at Sebastian Vettel har full pott til nå, 50 poeng, mens regjerende mester Hamilton har 33.

Hvis vi ser bort fra Räikkönens drama, ble det en hyggelig dag for Norden med både en finne, en danske og en svenske blant de 10 beste. Kevin Magnussen i Haas ble nummer fem og Markus Ericsson tok en oppsiktsvekkende 9.plass.

Bahrains Grand Prix:

1) Sebastian Vettel, Tyskland (Ferrari).

2) Valtteri Bottas, Finland (Mercedes) +0.00,699.

3) Lewis Hamilton, Storbritannia (Mercedes) +0.06,512.

4) Pierre Gasly, Frankrike (Toro Rosso) +1.02,234.

5) Kevin Magnussen, Danmark (Haas) +1.15,046.

6) Nico Hülkenberg, Tyskland (Renault) +1.39,024.

7) Fernando Alonso, Spania (McLaren) 1 runde.

8) Stoffel Vandoorne, Belgia (McLaren) 1 runde.

9) Marcus Ericsson, Sverige (Sauber) 1 runde.

10) Esteban Ocon, Frankrike (Force India) 1 runde.

Denne artikkelen handler om Motorsport

Ferrari