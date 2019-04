Første asfaltrally i NM siden dødsulykken for ti år siden

Rally Grimstad kommer inn som NM-runde. Det betyr at det for første gang siden dødsulykken i Larvik for ti år siden kommer et asfaltrally inn i Norgesmesterskapet.

Vinterens Numedalsrally måtte avlyses, og dermed måtte Norges Bilsportforbund hente et nytt rally inn i NM-serien. Det ble KNA Aust-Agders Rally Grimstad. Som de andre NM-rundene skal rallyet vises på VG+.

– Vi børstet støvet av Rally Grimstad i fjor etter at det hadde ligget i dvale siden 2011, forteller løpssekretær Gunnar Knudsen.

– Planen var å få det inn på NM-planen i 2020, men nå ble det altså ett år tidligere.

Sist et asfaltrally var med i NM-serien, var altså i 2009. Den gang skjedde det en tragisk dødsulykke der nåværende VM-fører Andreas Mikkelsen var involvert. Ei 10 år gammel jente døde etter å ha blitt truffet av Mikkelsens bil.

Etter støtte fra blant andre jentas familie valgte han å fortsette rallykarrieren - og er i dag en av verdens beste.

– Vi skal gjøre alt for at sikkerheten blir så god som overhodet mulig, sier Gunnar Knudsen i Rally Grimstad til VG.

Generalsekretær Hallgeir Raknerud forklarer slik årsaken til at det ikke har vært noen asfaltrally i NM siden ulykken for ti år siden:

– Rally Larvik var egentlig det eneste asfaltrallyet som holdt NM-nivå. Det var ingen naturlig arvtaker da det ble borte. Det var bare småløp. Sikkerhetsmessig har det ikke noe å si om løpet går på asfalt eller grus eller snø eller is, sier Raknerud.

– Det er spennende at vi nå endelig er tilbake på asfalt. For å bli norgesmester i rally bør du jo vise at du behersker både snø og is og grus og asfalt. Nå er mesterskapet komplett.

– Men kostnadene blir høyere?

– Ja, det kreves litt annet utstyr, i hvert fall dekk. De beste må også ha asfaltoppsett på bilene sine. Men flertallet av de som kjører, har ønsket asfalt velkommen, sier Hallgeir Raknerud.

Det blir i alt ni fartsetapper, og start og mål blir i Grimstad sentrum.

Publisert: 10.04.19 kl. 07:53