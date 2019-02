NY MOTORHELT: Dennis Olsen skal kjøre en rekke klassiske billøp for Porsche i 2019. Natt til søndag vant han på legendariske Bathurst i Australia. Foto: Privat

Norske Dennis Olsen vant klassisk billøp i Australia søndag morgen

Den norske Porsche-proffen Dennis Olsen (22) fikk en kanonåpning på 2019 da han vant det klassiske 12-timersløpet på Bathurst-banen i Australia natt til søndag.

Seieren kom etter en dramatisk avslutning for trioen i Porsche-teamet «Earl Bamber Motorsport» som foruten Olsen, besto av tyske Dirk Werner og australske Matt Campbell.

– Dennis kjørte helt rått, sier sportssjef i Norges Bilsportsforbund, Atle Gulbrandsen til VG - og bruker ellers de fleste superlativer han kan når han skal beskrive østfoldingens prestasjon denne søndagen i Australia - og natten i Norge.

– Jeg så ikke han gjorde en eneste feil på det første «stintet» sitt. Og det skjedde i den «gamle» modellen av Porsches GT3-racer. Imponerende, fortsetter Gulbrandsen.

Dennis Olsen hadde et temmelig stusslig 2018 der han pliktoppfyllende kjørte de løpene som Porsche beordret han til. Men det gjorde han så bra at Porsche nå gir han muligheter i noen av de aller mest prestisjefylte billøpene på kloden, blant annet Le Mans 24-timers.

– Prestasjonen er meget sterk av mange årsaker. For det første så gjorde han gode bidrag selv for å holde bilen i god posisjon - og han klatret også mange plasser i mye trafikk i ett av stintene hans, sier Simen Næss Hagen, som står bak bilsportnettstedet parcferme.no .

– Og for det andre så var dette på en bane som var ny for han - men som også er særdeles krevende og unik i så måte. Den er lang, men har stort karakter- og temposkifte. To lange partier på banen, med et svært trangt og teknisk krevende midtparti, fortsetter bilsporteksperten.

– Det å komme ned dit som en fersking, relativt sett, å kjøre på nivå med konkurrenter som har vært etablerte fabrikkførere over mange år med gode lønninger, det gjør prestasjonen ekstremt sterk. Olsen beviser at han holder det gode nivået han - til tross for at han har hatt mange krevende utfordringer og mye «stang ut» i enkelte perioder, mener Simen Næss Hagen - og viser blant annet til sesongåpningen på legendariske Daytona, der en av Olsens teamkompiser krasjet - mens nordmannen lå og sov og forberedte seg til sin neste kjøring.

Han snudde forøvrig døgnet 16 timer fra Daytona til Australia i løpet av uken.

Matt Campbell kjørte «ankeretappen» søndag morgen. Han er tidligere rival av Olsen i Porsche Supercup og på samme alder. Dirk Werner med sine 37 år dro opp snittalderen i teamet.

Porsche-gutta vant foran et Aston Martin-team, deretter fulgte to Mercedeser.