NORSK HÅP: Dennis Hauger kan bli Norges første Formel 1-fører. Her fotografert i sin Prema Formel 2-bil.

Hauger til Formel 1 tidligst i 2024: − Det avhenger av Gasly

Etter at Sergio Pérez (32) har skrevet kontrakt ut 2024, er Red Bulls «rekruttlag» Alpha Tauri muligheten til Dennis Hauger (19) om han skal bli Formel 1-fører før 2025.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det avgjørende her er hva som skjer med Pierre Gasly, sier Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

Haugers manager Harald Huysman innrømmer overfor VG at Dennis Hauger trolig blir i Formel 2 også i 2023.

– Det er det mest fornuftige og mest opplagte. Et ekstra år i Formel 2 er veldig greit. Da blir han «ferdig utdannet» og er best mulig forberedt for Formel 1. Det er mange av dagens Formel 2-førere som har både to og tre år i denne klassen.

SAMME «FAMILIE»: Pierre Gasly hos Alpha Tauri og Max Verstappen hos Red Bull i samtale på en pressekonferanse i Monaco.

Huysman ønsker ikke å innlate seg på noen vurderinger av førerkabalene i VG. Atle Gulbrandsen står friere:

– Nå vet vi at Sergio Pérez skal kjøre med Max Verstappen i Red Bull ut 2024. I Alpha Tauri tror jeg det er en stor sjanse for at japanske Yuki Tsunoda får fortsette et år til fordi han kjører bedre enn i fjor, og fordi Alpha Tauri samarbeider med Honda.

Gulbrandsen fortsetter:

– Spørsmålet blir derfor hva Pierre Gasly gjør. Han ønsker seg til et bedre team. Han har tre alternativer, slik jeg ser det:

Gå til McLaren, hvis McLaren bestemmer seg for å kvitte seg med Daniel Ricciardo før kontraktstiden hans går ut etter 2023-sesongen. Gå til Aston Martin, hvis Sebastian Vettel gir seg, men er egentlig Aston Martin noe bedre alternativ enn Alpha Tauri? Fortsette i Alpha Tauri for å vente på et enda bedre tilbud i fremtiden.

– Hva er best for Dennis Hauger?

– For Dennis sin del håper jeg både Tsunoda og Gasly fortsetter i Alpha Tauri et år til, og at det først åpner seg et ledig sete i 2024. Da tror jeg Dennis kan ligge veldig godt an til at han kan få muligheten etter å ha kjørt to sesonger i Formel 2.

VINNER: Allerede i slutten av mai i sin debutsesong tok Dennis Hauger sin første seier i Formel 2. Her på vei mot seieren i Monaco.

– Hvis det blir en ledig plass i Alpha Tauri allerede i 2023?

– Da tror jeg en av de andre Red Bull-juniorene ligger bedre an til å få denne plassen enn Dennis. Eventuelt at Helmut Marko mener at ingen av juniorene er klare, og henter for eksempel tidligere Red Bull-fører Alexander Albon fra Williams. Et annet alternativ er at det ikke blir et ledig sete for en av juniorførerne før i 2025. Det kan også være godt nytt for Dennis, som da vil ha tre sesonger i Formel 2 bak seg. Men da er det i så fall viktig at norske sponsorer er med på laget i Formel 2 helt frem til det, sier Atle Gulbrandsen.

Lawrence Barretto skriver på Formel 1s hjemmeside at det er sannsynlig at Alpha Tauri vil fortsette med Tsunoda/Gasly også i 2023, selv om det er utenkelig at Gasly skal «avansere» tilbake til Red Bull-teamet noen gang etter den fatale opptredenen våren/sommeren 2019 da han ikke kom på pallen en eneste gang i løpet av 12 løp.

Dennis Hauger tok sin første seier i Formel 2 da han vant sprintløpet i Monaco Grand Prix. Han hadde maksimal flaks med kvalifiseringen etter som han hadde niende beste tid, noe som gir nest beste startspor i løpet. Og mannen i pole position, Jake Hughes, fikk ikke start på bilen. Hauger imponerte likevel stort.

«Førerbane»

– Denne seieren var viktig på flere måter, sier manager Harald Huysman.

– Han vant det mest prestisjefylte løpet i året – og på en overbevisende måte. Det er bra å ha på CV-en. Nå har han vunnet løp i alle klasser han har kjørt. I søndagens hovedløp hadde han en knallstart, men ble så liggende bak noen biler – som ofte skjer i Monaco.

– Hva beviste dette?

– Monaco er kjent for å være en «førerbane», en bane der føreren betyr mer enn mange andre steder. Det er en veldig teknisk bane der du ikke får noen mulighet til å hvile. Og der er Dennis ekstremt god.

PS: Alpha Tauri-teamet er det tidligere Toro Rosso. Alpha Tauri er Red Bulls kleskolleksjon.