SNUR I KRITIKKEN: Red Bull-sjef Christian Horner snur i kritikken av det nye Mercedes-designet. Nå mener han bilen er lovlig.

Red Bull-sjef snur i Mercedes-kritikken: − Interessant løsning

Red Bull-sjef Christian Horner kritiserte torsdag Mercedes’ nye design og uttalte at bilen var ulovlig. Fredag snur teamsjefen og sier den krysser av alle boksene i regelverket.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Mercedes har gått et skritt for langt. Det samsvarer ikke med ånden i regelverket. For oss er disse vingene ulovlige, sa Horner til Tysklands Auto Motor og Sport torsdag. Pipen hadde imidlertid fått en helt annen lyd kun 24 timer senere:

– Det ser absolutt ut som den krysser av for alle punktene som gjør at det er lovlig, sier Horner nå.

Reaksjonen kom etter at Mercedes har bygget en ny sidekonstruksjon til speilene på bilen. De er formet som en vinge, noe flere i Formel 1-sirkuset har reagert på.

De to ledende teamene har ved flere anledninger beskyldt hverandre for ulovlige oppgraderinger på bilene. I fjor stilte Red Bull spørsmål ved Mercedes’ superstjerne Lewis Hamiltons motor, og Hamilton uttalte ved et annet tilfelle at Red Bulls verdensmester Max Verstappen tøyde regelverket.

NYE SPEILFESTER: Red Bull-sjef Christian Horner mente torsdag at Mercedes’ nye speilfester er som vinger og var ulovlige. Fredag snur han i kritikken.

Red Bull uttalte først at sitatene som ble tilskrevet Horner var «feil», før de avklarte med at de ikke var «offisielle». Journalisten det gjelder, veteranreporteren Michael Schmidt, står ved historien.

Horner ble konfrontert med de motsigende kommentarene etter fredagens testkjøring i Bahrain.

– Det har blitt gjengitt kommentarer som jeg absolutt ikke har gitt. Bilen er nyskapende og det er en interessant løsning. Mercedes-bilen ser ut som den er i samsvar med regelverket. Det er bare en annen tolkning, en annen løsning, svarte Red Bull-sjefen og fortsatte:

– Det er egentlig ikke noe som definerer ånden i regelverket. Enten samsvarer det eller ikke. Det er egentlig ikke opp til oss å bedømme.

Ferrari-sjef Mattia Binotto stilte også spørsmål ved Mercedes-designet torsdag.

– Speilene var det overraskende – vi hadde ikke forventet det. Vi har alltid sagt at speilet ikke skal ha noen aerodynamisk formål, og måten de designet bilene sine på er det et betydelig aeroformål med speilene, sier han og fortsetter:

– Risikoen i fremtiden er at alle teamene vil begynne å designe speil som ser ut som romskip.

Mercedes-sjef Toto Wolff uttalte torsdag at han ikke er bekymret for problemer med reglene og at det styrende organet, FIA, har vært involvert gjennom hele designprosessen.

– Det er klart at noen ganger når du kommer med en innovasjon, skaper det den typen debatt vi har her. Det var forventet, sier Wolff.