FORTSETTER: Max Verstappen og Lewis Hamilton blir også i 2022 toppnavnene i Red Bull og Mercedes.

Dette er Formel 1-feltet i 2022

DUBAI (VG) Spenningen er sitrende foran de to siste VM-løpene i Formel 1- men derimot er det allerede klart hvem som skal kjøre i 2022.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Drømmen om en første nordmann i Formel 1 lever med Dennis Haugers bravader i Formel 3 i 2021 og nå tar han steget opp til Formel 2. Så kanskje han kan bli en del av Formel 1-sirkuset i 2023 eller 2024.

Syv av de ti Formel 1-teamene gjør ingen endringer for 2022. Williams, Mercedes og Alfa Romeo er de eneste som har nye ansikter. Kimi Räikkönen (42) sier - nok en gang - takk for seg i motorsportens superklasse etter denne sesongen. Den tidligere Ferrari-verdensmesteren gjorde det samme i 2009, men denne gang er det nok for godt.

Her er 2022-feltet:

MERCEDES: Lewis Hamilton (t.v.) og George Russell.

Mercedes: Lewis Hamilton (36) og George Russell (23).

Finnen Valtteri Bottas forsvinner altså, og påleggskalven Russell hentes inn. Samarbeidet mellom Hamilton og Bottas har fungert veldig bra. Vil det samme skje med Russell? I Williams har Russell slitt med en bil som ikke har vært konkurransedyktig. Det gikk en liten stund rykter om at Hamilton ville gi seg og bli moteskaper på heltid. Det skjer ikke!

RED BULL: Max Verstappen (t.v.) og Sergio Pérez.

Red Bull: Max Verstappen (24) og Sergio Pérez (31).

Christian Horner velger å fortsette med uendret førerduo. Sergio Pérez kom til Red Bull i 2021 - som Verstappens tredje teamkompis på like mange år. Meksikaneren har vist seg mer stabil enn sine forgjengere Daniel Ricciardo og Pierre Gasly - og har fortsatt muligheten til bronsemedalje.

FERRARI: Charles Leclerc (t.v.) og Carlos Sainz.

Ferrari: Charles Leclerc (24) og Carlos Sainz (27).

Ferrari har en ganske ung duo, som de satser videre på i håp om å komme tilbake helt på topp i Formel 1. Disse to ligger foreløpig som nummer seks og syv i årets VM - omtrent som ventet. Ferrari satser voldsomt på Leclerc, men Sainz har vist at han muligens er like god.

MCLAREN: Lando Norris (t.v.) og Daniel Ricciardo.

McLaren: Lando Norris (22) og Daniel Ricciardo (32).

Lando Norris har imponert voldsomt i 2021, og Ricciardo har også fått tillit for en ny sesong - tross at han ligger nesten 50 poeng bak Norris i VM-sammendraget. Det blir spennende å se hva en av de legendariske Formel 1-teamene vil prestere i 2022.

ALPINE: Fernando Alonso (t.v.) og Esteban Ocon.

Alpine: Esteban Ocon (25) og Fernando Alonso (40).

Til tross for sine 40 år, velger spanske Alonso å kjøre videre. Han har gjort det bedre enn sin yngre teamkollega i 2021, men Ocon gikk til topps i Ungarn Grand Prix. Dette er det tidligere Renault-teamet. Alpine er Renaults sportsbilmodell.

ALPHATAURI: Pierre Gasly (t.v.) og Yuki Tsunoda.

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (21) og Pierre Gasly (25).

Christian Horner beskriver AlphaTauri som Red Bulls «søsterteam». Gasly har vært klart beste av disse to til nå i 2021-sesongen og kom på pallen i Baku. Kanskje er det i dette teamet vi kommer til å se Dennis Hauger i 2023 eller 2024?

ASTON MARTIN: Sebastian Vettel (t.v.) og Lance Stroll.

Aston Martin: Sebastian Vettel (34) og Lance Stroll (23).

Fire ganger verdensmester Vettel fortsetter - og det samme gjør Stroll (kanskje ikke så overraskende så lenge hans far eier teamet). Aston Martin har hatt et ganske skuffende 2021 med Vettel på 12. og Stroll på 13. plass i VM så langt. Vettel tok en sterk 2. plass i Baku.

WILLIAMS: Alex Albon (t.v.) og Nicholas Latifi.

Williams: Nicholas Latifi (26) og Alexander Albon (25).

George Russell forsvinner til Mercedes og erstattes av Albon. Williams har ligget ganske håpløst bak i feltet i 2021 - med Russells 2. plass på Spa-banen som et hyggelig unntak. Latifis far er mangemilliardær og har en stor aksjepost i McLaren-teamet.

ALFA ROMEO: Valtteri Bottas (t.v.) og Guanyu Zhou.

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (32) og Guanyu Zhou (22)

Bottas er ferdig i Mercedes og går fra et toppteam til Alfa Romeo, som sliter bak i feltet. Men Alfa Romeo har bevisst nedprioritert utviklingen av 2021-bilen for å stille best mulig med de nye reglene i 2022. Guanyu Zhou blir tidenes første kinesiske Formel 1-fører. Han blir også den eneste nykommeren i 2022-feltet. Zhou har vært testfører for Alpine.

HAAS: Nikita Mazepin (t.v.) og Mick Schumacher.

Haas: Mick Schumacher (22) og Nikita Mazepin (22).

Haas sa allerede før sesongen at de kom til å ligge langt bak - og at de ville prioritere å utvikle en god 2022-bil. Vi får se om de lykkes i det. Uansett fortsetter Michael Schumacher-sønnen Mick og den russiske milliardær-sønnen Nikita Mazepin som førere. Schumacher er en del av Ferrari-akademiet - men blir altså inntil videre i Haas. Mazepin er kanskje feltets minst populære fører, mens Schumacher er en av de mest populære. Schumacher har sterke bånd til Norge og trener blant annet på Olympiatoppen.