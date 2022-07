Sainz vant tross Ferrari-krangel på Silverstone

Carlos Sainz (27) tok karrierens første Formel 1-seier i et løp som bød på enormt med dramatikk på Silverstone-banen. Sergio Perez (32) ble nummer to og Lewis Hamilton (37) nummer tre.

Ferrari-fører Sainz har blitt nummer to fem ganger, og i sitt 150. formel 1-løp ble det endelig en seier for spanjolen. Han var 3,7 sekunder foran Perez (Red Bull) og 6,2 sekunder foran Hamilton (Mercedes).

– WowI Wow! Wow! Vi klarte det. Ja. Vi klarte det, utbryter Sainz på radioen til Ferrari-teamet rett etter målpassering.

– Takk til alle. Min første seier i formel 1. Og med Ferrari. Dere kan ikke forestille dere hvordan det føles. Og på Silverstone, fortsetter han emosjonelt.

Men ut fra radiomeldingene som kom, var det ikke bare fryd og gammen mellom Ferrari-ledelsen og de to førerne underveis. Det var flere ganger underveis diskusjon mellom Charles Leclerc og depotet om Sainz skulle få teamordre om å slippe Leclerc forbi seg.

Ga blaffen

Så fikk Sainz ordre om å gi ei luke på ti billengder til Leclerc da sikkerhetsbilen skulle forlate banen - og på den måten sperre for konkurrentene. Det sa Sainz nei til. Og kjørte bare inn til seier.

– Hadde Sainz fulgt ordren fra Ferrari, hadde de trolig mistet alt. Da hadde Perez eller Hamilton vunnet, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

Lewis Hamilton lurte Sainz for beste rundetid helt på slutten, men det brød ikke Sainz seg om:

– Han kan ha den. Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke.

– Det er utrolig. Første seier etter 150 løp. Silverstone er spesielt for meg. Jeg kan ikke be om mer, sa vinneren da han ble intervjuet av Jenson Button etterpå.

Charles Leclerc ble «bare» nummer fire, og det er tross alt gode nyheter for sammenlagtleder Max Verstappen som endte på 7. plass etter å ha fått trøbbel med bilen.

– Tabbe

– En tabbe av Ferrari, mener både Henning Isdal og Thomas Schie i Viaplay-studio over at Ferrari ikke tok inn Leclerc til dekkbytte under den nevnte sikkerhetsbilen.

– Det er synd at de roter det til for Leclerc, sier Schie i studio.

– Jeg tror debriefingen hos Ferrari kommer til å bli het, sier Isdal.

I et intervju med Viaplay etter løpet kom ikke Leclerc med kritikk av Ferrari-ledelsen. Men rett etter målpassering hadde Leclerc og teamsjef Mattia Binotto en alvorsprat utenfor mikrofonenes rekkevidde.

– Det kommer an på hva slags kontrakter førerne har, sier tidligere verdensmester Mika Häkkinen på Viaplay-sendingen på spørsmålet om dramaet rundt Sainz og Leclerc. Med andre ord: Er det bestemt hvem som skal være «førstefører» og «andrefører»?

Voldsom krasj

Det hele begynte voldsomt og dramatisk da Zhou Guanyu krasjet voldsomt i starten, i tillegg til at demonstranter tok seg inn på selve banen. 23-åringen kom etter alt å dømme unna det hele uten alvorlige skader, og etter en times pause kunne løpet omsider starte gijen.

Sportslig ble det også mer enn nok drama for de 140.000 tilskuerne på legendariske Silverstone.

– Dette tror jeg er det beste formel 1-løpet jeg har sett, utbrøt Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen da det gjensto seks runder.

Regjerende verdensmester Verstappen tok ledelsen etter ti runder da han smatt forbi Carlos Sainz som startet i pole position.

Men bare et par runder senere fikk nederlenderen store problemer med bilen og var sjanseløs i kampen om topplasseringene.

Opptur for Hamilton

Hamilton har hatt en ekstremt frustrerende sesong så langt, og har slitt voldsomt med sin Mercedes. Endelig fikk han en solid opptur og snuste på seieren.

– Silverstone er enestående. Jeg ga alt i dag. Jeg prøvde å ta Ferrari'ene. Det er en stor bonus for oss å være på pallen. Vi skal fortsette å pushe, sier Hamilton etter 3. plass.

For første gang siden finaleløpet i fjor tok Hamilton ledelsen da Leclerc måtte inn for å bytte dekk etter 25 runder. Leclerc kjørte med en frontvinge som hadde blitt skadet helt i starten av løpet.

Hamilton drøyde ekstremt lenge før han skiftet dekk, og da han gjorde det etter 33 runder, brukte Mercedes-teamet litt for lang tid.

Spørsmålet er om Hamilton burde fått softdekk, og da han kom ut på banen igjen var han fire-fem sekunder bak de to Ferrari-ene.

Vill avslutning

Men da Esteban Ocon fikk motorstopp etter 39 runder, måtte sikkerhetsbilen ut på banen, og det var en stor fordel for Hamilton som sammen med Sainz var raskt ute og skiftet til softdekk, mens Leclerc fortsatte med harde dekk.

Også Red Bulls Sergio Perez meldte seg på i kampen om seieren.

Det ble full krangel i Ferrari-teamet om strategien videre. Sainz var ikke fornøyd med team-ledelsen da løpet startet igjen. Perez var raskt forbi Hamilton, og det ble en vanvittig kniving i front.

Sainz fikk klar beskjed fra lagledelsen i Ferrari om at han skulle prøve å lage en luke bak teamkamerat Leclerc i tet, men det neket han å gjøre.

Perez, Hamilton, Sainz, Peres, Hamilton vekslet på å lede, men Sainz dro ifra og sikret seieren.

Verstappen endte på syvendeplass.