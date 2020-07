Donald Trump fotografert under 4. juli-markeringen. Bubba Wallace fotografert i forbindelse med NASCAR-løpet i Pennsylvania forrige helg. Foto: NTB Scanpix

Trump ut mot svart NASCAR-fører

Donald Trump har gått hardt ut mot både NASCAR og bilsportseriens eneste svarte fører, Bubba Wallace. Men får svar på tiltale.

Oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen er at NASCAR - som er en av de store bilsportseriene i USA - har forbudt sørstatsflagget på sine løp. Flagget er i manges øyne et symbol på rasisme og slaveri, og det har vært vanlig å se på NASCAR-løp i mer enn 70 år, skriver nyhetsbyrået AP.

Den svarte føreren Wallace blir av USAs president beskyldt for å «bløffe». Bakgrunnen er at det under et NASCAR-løp i Alabama i slutten av juni ble funnet en snare i depotet til Wallace. NASCAR så det som rasistisk, men FBI undersøkte saken og kom til at snaren hadde hengt der siden oktober 2019.

På bakgrunnen av funnet av tauet, stilte de andre NASCAR-førerne seg bak Wallace - og skjøv bilen hans over startstreken. Nå går Trump hardt ut mot NASCAR-føreren på Twitter:

– Har Bubba Wallace sagt unnskyld til alle de flotte Nascar-sjåførene og -arrangørene som støttet ham, sto ved hans side og var villige til å ofre alt for ham, bare for å finne ut av det hele bare var en ny bløff?

les også Dette er statene som kan avgjøre valget

– Det og flaggbestemmelsen har gitt de laveste seertallene noen sinne! skrev Trump.

Men ifølge AP har seertallene gått opp.

En annen NASCAR-fører, Tyler Reddick, fyrer tilbake mot president Trumps anmodning om en unnskyldning fra Wallace:

– Vi trenger ingen unnskyldning. Vi gjorde det som var riktig, og vi klarer oss uten din støtte, skriver Reddick på Twitter.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany forsvarte imidlertid presidentens tweet, ifølge ABC:

– Presidenten gjør et poeng av at det ikke er akseptabelt å dømme før fakta er klart, sa hun.

les også Trump til tross for smitterekorder: – På vei mot en enorm seier

Men Trump får kritikk også fra sine egne:

– Jeg synes ikke Bubba Wallace har noe å be om unnskyldning for, sier den republikanske politikeren Lindsey Graham til Fox.

Debatten om rasisme i motorsporten har rast de siste ukene, ikke minst fordi Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton har beskyldt miljøet for å være taust mot rasismen. Søndag var årets første Formel 1-løp, og 14 av 20 førere valgte å gå ned på kne før start for å vise sin motstand mot rasismen.

Blant dem som valgte å stå, var superstjerner som Max Verstappen, Carlos Sainz junior, Charles Leclerc og Kimi Räikkönen. De har forklart at de er sterkt mot rasisme, men er skeptisk til å stille seg bak «Black Lives Matter»-bevegelsen. Samtlige førere på startplaten hadde på seg klær med budskap mot rasisme.

Publisert: 06.07.20 kl. 18:10 Oppdatert: 06.07.20 kl. 18:23

Fra andre aviser