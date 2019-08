Østberg i rallydrama: – Hundredeler fra å bli drapsmann

Som ved et mirakel klarte Mads Østberg (31) å svinge utenom en tilskuer som falt ned rett foran bilen hans i VM-rallyet i Tyskland.

Episoden skjedde på en av fredagens etapper i rallyet.

– En tilskuer datt ned fra muren og rett i veien foran meg. Jeg kommer hoppende i 150 km/t. Han var heldig som slapp unna med livet i behold, skriver Østberg i en tekstmelding til VG.

Rallyet fortsetter lørdag og søndag.

– Mannen min var hundredeler fra å bli drapsmann, sier Beate Torjussen Østberg til VG.

– Tilskueren hadde virkelig englevakt. Takket være Mads’ ekstreme reflekser gikk det bra. Rallyførere på dette nivået har jo slike reflekser.

Pappa Morten Østberg er på plass i Rally Tyskland, og ut fra sønnens beskrivelse, forteller han:

– Mads kom i full fart, det vil si rundt 150 km/t. Det var et «blindt hopp». Han lå i lufta. Mads fortalte at han først trodde det var et flagg som falt ned. Han lå på bremsen «i luften». og svingte i det han landet. Mannen lå akkurat i Mads’ idealspor, så det var utrolig at dette gikk bra, forteller Morten Østberg, som hjelper sønnen.

Rally foregår ved at det er fartsetapper rundt på vanlige veier, som er stengt for anledningen. Fra tid til annen blir tilskuere skadet eller drept. I Norge skjedde dette for nøyaktig ti år siden da ti år gamle Elise Bø Kvernsmyr ble truffet av bilen til Andreas Mikkelsen.

Mads Østberg kjører denne sesongen Citroën i den såkalte WRC2 Pro-klassen. Målet er å ta steget tilbake i den råeste klassen så snart som mulig. Østberg og hans kartleser Torstein Eriksen vant løpene i Sverige og Argentina og ligger på 2. plass i mesterskapet.

I Tyskland ligger de imidlertid bak den tsjekkiske veteranen Jan Kopecky. Avstanden fram er bare 42,9 sekunder.

I den største klassen ligger Andreas Mikkelsen i øyeblikket på 6. plass, snaut minuttet bak ledende Ott Tänak fra Estland.

Publisert: 24.08.19 kl. 14:49

