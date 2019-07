MED: Ferrari-fører Charles Leclerc (foran) gjorde et godt inntrykk på mange under første sesong av «Drive to Survive». Nå er det bekreftet at hans nye lag, Ferrari, er med i kommende sesong. Det er også Red Bull, Mercedes og resten av Formel 1-sirkuset. Foto: XPB/Press Association Images

Netflix-serie gir Formel 1-løft - nå kommer sesong to

Netflix’ dokumentarserie «Formula 1: Drive to survive» er et av flere grep som er gjort for å løfte sporten. Viasport forteller om en økning i seertallene, og også Formel 1-kommentatorene har lagt merke til at flere følger med.

– Det har vi definitivt. Vi har en vesentlig økende interesse for Formel 1 i år. Uten at vi vet sikkert hvorfor, tror vi Netflix-serien har hatt en stor innvirkning, sier kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

Onsdag slapp nemlig Netflix nyheten om at det kommer en ny sesong av suksesserien «Formula 1: Drive to Survive», som i skrivende stund har 8.6 i rating på IMDB, denne gangen med både Mercedes og Ferrari på laget.

Grepet hvor Netflix gir et innblikk i hva som foregår i den innerste kjernen av Formel 1-sirkuset er bare et av flere grep fra rettighetshaver Liberty Media, som fullroses av Gulbrandsen.

– Tidligere ble Formel 1 styrt av Bernie Ecclestone, som sa rett ut at sosiale medier og sånt ikke var hans filosofi. Den skulle være lukket og eksklusiv. Han tenkte kortsiktig profitt, og det gjorde at Formel 1-teamene ble fryktelig rike, men lite folkelig. Liberty Media tenker helt annerledes. De ønsker å åpne sporten for å nå ut til flest mulig. De har gjort masse grep, som den nevnte Netflix-serien, sier han.

Her er traileren til første sesong:

Seertallene på Viaplay er ikke offentlige, men ifølge sportssjef i NENT Group, Anne Tufte, strømmer stadig flere motorsport på Formel 1-søndagene. Tufte skriver i en e-post at seertallene har økt med 30 prosent.

– Vi har ikke seertall for Netflix, så det er vanskelig å si hvor mye av økningen vi kan tilegne denne serien, men det er klart at det er positivt for oss at det lages gode serier rundt våre rettigheter.

Formel 1-ekspert Henning Isdal sammenligner serien med tegneseriebladet Tempo, som var en Formel 1-føljetong med stadige «cliffhangere» som skapte stor interesse for sporten i hans oppvekst, spesielt blant unge gutter.

– Vi merker det spesielt i sosiale medier. Nå får man spørsmål fra folk man tidligere ikke har tenkt at hadde interesse for det, som plutselig har fått interesse for sporten på grunn av dette, sier Isdal til VG.

Denne Formel 1-sesongen har underholdningsverdien variert fra kjedsommelig til det stikk motsatte.

Etter et skuffende Frankrike Grand Prix har de siste løpene i Østerrike og Storbritannia har vært fylt med dramatikk.

– Det var fantastiske løp. Det er Formel 1 på sitt aller beste, sier Gulbrandsen etter det fartsfylte løpene:

I mai offentliggjorde Liberty Media en oppgang i TV-tallene globalt på tre prosent fra forrige sesong, samt seks prosent økning i tilskuertall.

Dette er til tross for at det har vært en stor nedgang i Storbritannia som følge av at løpende ikke lenger blir direktesendt på gratiskanal, ifølge Forbes.

I tillegg skal videovisningene i sosiale medier være økt med 55 prosent, hevdet Formel 1-direktør Chase Carey.

Nå jobber Liberty Media med å endre reglementet for både bilene og i selve løpet for å løfte sporten til nye høyder.

– Produktet de siste årene har ikke vært det beste, men nå jobber de med 2021-reglementet hvor bilene kommer til å være helt annerledes. Produktet blir ti ganger så bra som i dag. Jeg er superoptimist, sier Gulbrandsen.

I Østerrike var imidlertid underholdningsverdien på topp: