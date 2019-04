TØFT RALLY: Andreas Mikkelsen og kartleser Anders Jæger i aksjon på de tøffe veiene i Argentina. Foto: Red Bull

Mikkelsen tilbake med 2. plass: – Dette er som en seier

Andreas Mikkelsen (29) er endelig tilbake der han hører hjemme: I verdenstoppen. Helgens 2. plass i VM-rallyet i Argentina er mye verdt.

Etter mye trøbbel fikk endelig nordmannen den pallplassen han trengte.

– Det har vært frustrerende. Vi har jobbet hardt. Denne 2. plassen føles som en seier, sa Mikkelsen da han ble intervjuet på den offisielle VM-sendingen.

Hans Hyundai-kollega Thierry Neuville (30) vant. Dermed ble det en perfekt helg for teamet med 1–2.

– Dette er en selvtillitsboost for Andreas. Og han bekrefter på mange måter at han har farten inne når han og bilen er venner. Han har skrytt mye av bilen i helgen, og det er svært viktige signaler å sende både til fans og team med tanke på hvor kritisk han har vært tidligere, sier Simen Næss Hagen, mannen bak motorsportsnettsiden parcferme.no.

– Samtidig må han fortsette å levere herfra og bevise at dette ikke var noe enkelttilfelle, sier eksperten til VG.

Simen Næss Hagen er ikke enig med dem som mener at Mikkelsen hadde en fordel av startnummeret sitt lørdag, da han klatret til 2. plass.

– Det var toppklasse over kjøringen hans lørdag, han hadde faktisk en større ulempe enn fordel med startposisjonen slik føret ble. Og søndagen har vært en viktig mental prøve han har vært nødt til å bestå.

IMPONERER: Andreas Mikkelsen. Foto: Red Bull

Dette er Andreas Mikkelsens beste plassering siden Tyskland i 2017. Også der ble det 2. plass. Han har tre seirer i karrieren: Spania i 2015 og Polen og Australia i 2016.

Siden slutten av 2017 har Mikkelsen vært fabrikkfører for Hyundai - uten noen stor suksess. 2018 ble en stor nedtur, og starten på 2019 har ikke vært bedre. Til det forrige rallyet, Korsika, ble han faktisk vraket fra Hyundai-teamet.

Mads Østberg var suveren blant de såkalte R5-bilene i Argentina. Østfoldingen Han var mer enn fem minutter foran nummer to. Østberg ble nummer ni totalt i rallyet. På samme måte som 2. plassen betyr mye for Mikkelsen, er seieren i denne klassen viktig for Citroën-fører Østberg.

Det er bare to uker til neste VM-rally, også denne gang i Sør-Amerika. Det er Rally Chile.

Resultater:

1. Thierry Neuville, Hyundai.

2. Andreas Mikkelsen, Hyundai +48,4.

3. Sebastien Ogier, Citroën +1,04,8.

4. Kris Meeke, Toyota 1,06,2.

5. Jari-Matti Latvala, Toyota +1,21,1.

6. Dani Sordo, Hyundai +1,26,7.

9. Mads Østberg, Citroën +14,28,5.

