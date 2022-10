ENDELIG SEIER: Sergio Pérez jubler over sin fjerde seier i karrieren i Singapore søndag.

Sergio Pérez fikk straff - men beholdt seieren

Sergio Pérez (32) kjørte først i mål i Singapore Grand Prix. Etterpå ble han ilagt fem sekunders straff - men beholdt likevel seieren.

Publisert:

Han var 7,5 sekunder foran toeren Charles Leclerc (24) i mål. Dermed blir han stående på resultatlistene med 2,5 sekunders forsprang til Ferrari-føreren.

Nesten tre timer etter løpet kom det internasjonale bilsportforbundet FIA med sin dom. Den var på fem sekunders straff pluss en reprimande.

Saken handlet om at Pérez ikke hadde holdt regelen som sier at den første bilen skal ligge innenfor ti billengder av sikkerhetsbilen. Her er forklaring på reglene.

Bak Pérez og Leclerc kom Carlos Sainz inn til 3. plass. McLaren-førerne Lando Norris og Daniel Ricciardo kjørte inn som nummer fire og fem.

Charles Leclerc jaktet sin fjerde seier for året. Det ble en vanvittig duell mellom Pérez og Leclerc om seieren. Meksikaneren lå først hele tiden - og Ferrari-fører Leclerc måtte etter hvert gi opp et hvert forsøk på å kjøre forbi.

I PIT: Charles Leclerc inne til dekkbytte. Heller ikke denne gang ble det seier for Ferrari-føreren.

– Han gjør ikke en feil i hele løpet. Nå kan kritikerne tie, sier Henning Isdal på direkten om Sergio Pérez. Meksikaneren har kontrakt med Red Bull også neste sesong og 2024.

– Pérez’ beste løp noen sinne, sier Red Bull-sjef Christian Horner på teamradioen.

– Han sto imot et massivt press fra Charles (Leclerc), fastslår Horner overfor Viaplay.

– Ja, det er nok mitt beste løp. De siste rundene var så intense. Jeg ga alt for denne seieren, sier meksikaneren selv i arenaintervjuet.

Sergio Pérez hadde én seier fra før i år - i Monaco Grand Prix. Meksikaneren tok starten i Singapore- og så seg aldri tilbake. Dette er hans fjerde Grand Prix-seier totalt.

Leclerc vant to av de tre første løpene i sesongen. Etter det har det blitt bare én seier på de neste 14 VM-rundene, til tross for Leclerc har hatt beste startspor hele ni ganger.

– Jeg presset hele tiden. Det var fysisk tøft løp, sier Leclerc i arenaintervjuet.

Max Verstappen hadde bare åttende beste startspor. Han fikk hjulspinn og elendig start. Dermed falt han helt ned til 12. plass. Så avanserte han godt fremover i feltet, men på runde 40 mistet Verstappen kontrollen over bilen - men var heldig å kjøre ut i avkjøringsveien. Han kom seg i gang igjen, men måtte inn for å bytte dekk.

Verstappen kunne teoretisk bli verdensmester - hvis han hadde vunnet løpet søndag. Det var han ikke i nærheten av. Nederlenderen ble nummer syv. Neste løp går i Japan, så det hadde vært perfekt for Verstappen å forsegle VM-gullet i «Honda-land».

Lewis Hamilton bommet på en sving og ble bare nummer ni.

– De tøffeste forhold som det er mulig å få, sier han om søndagens Singapore Grand Prix.

Mick Schumacher kjørte for sin fremtid i Formel 1. Han er en av dagens førere som foreløpig ikke har kontrakt videre. Tyskeren kjørte inn til 13. plass - av 14 som fullførte.

Det regnet kraftig da løpet søndag skulle ha startet - og det ble utsatt i drøyt én time. Det tok lang tid før asfalten tørket opp etter som løpet gikk på kvelden i Singapore - og at det derfor ikke var sol for å tørke opp.