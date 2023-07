Oscar Piastri.

McLaren-jubel bak Verstappen: Norris og Piastri

Max Verstappen (25) har selvfølgelig beste startspor på Silverstone. Men bak ham sjokkerte de to McLaren-førerne med andre og tredje beste tid.

Lando Norris (23) får nest beste startposisjon. Han er født i England og har både britisk og belgisk statsborgerskap.

Oscar Piastri (22) følger i tredje beste startspor. Han er australsk. Dette er hans første Formel 1-sesong.

Max Verstappen har rost Norris flere ganger tidligere:

– Dette er et megaresultat for oss, sier Oscar Piastri i arenaintervjuet med Jenson Button.

– Vi har tatt et massivt steg i riktig retning siden starten på sesongen.

Piastri presterte å vinne mesterskapene i Formel 3 og Formel 2 to år på rad. Likevel var det ikke plass til australieren i Formel 1 i 2022. Men i 2023 ble han for McLaren - etter et overgangsdrama.

Alpine sendte først ut melding om at Piastri var klar for dem, men Piastri benektet umiddelbart det. Og McLaren vant til slutt dragkampen om Ocar Piastri.

Sergio Pérez (33) gjorde nok en dårlig kvalifisering. Det er tredje gang i år meksikaneren blir utslått i Q1.

– Pérez er presset, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

