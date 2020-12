VM-VINNERE: Mads Østberg (t.h.) og hans kartleser Torstein Eriksen. Foto: www.redbullmediahouse.com

Mads Østberg verdensmester i rally - første nordmann siden Petter Solberg

Mads Østberg (33) er den første norske verdensmester i rally siden Petter Solberg tok sin historiske tittel i 2003.

Østfoldingen i Citroën måtte slå svenske Pontus Tidemand i helgens VM-runde på Monza i Italia - og klarte det.

Dermed er han - etter diverse viderverdigheter denne høsten - klar som verdensmester sammen med sin kartleser Torstein Eriksen.

– Utrolig. Jeg er så glad. Det har vært så mye oppturer og nedturer hele året. Vi vinner mesterskapet som «underdog». Det er gjort en utrolig jobb med å utvikle vår Citroën, sier Østberg i intervjuet med arrangørene.

Østberg vinner klassen WRC2, som er den nest største klassen i rally. Da Solberg vant i 2003, var det hovedklassen WRC. Bilene som Østberg og hans konkurrenter kjører, R5 blant rallyvenner, har færre hestekrefter og færre finesser.

Citroën har valgt å satse på bare én bil denne sesongen - og det er Mads Østberg og Torstein Eriksen har sittet i den.

– Mads har vært best gjennom hele sesongen og fortjener å vinne mesterskapet som nesten ble tatt fra ham på grunn av corona og endringer. Dessuten er han en fantastisk ambassadør for norsk bilsport med et ekstraordinært engasjement for både unge utøvere på landslaget og miljøvern, sier sportssjef i Norgs Bilsportforbund Atle Gulbrandsen til VG.

Østberg lå godt an foran søndagens avslutning på Monza. Kvelden før sendte han følgende melding til VG:

– Det ser bra ut, men vi har en tøff dag foran oss.

Rivalen om VM-gullet, svenske Pontus Tidemand, er sønnen til Henning Solbergs kone Maud.

HØY FART: Mads Østberg og Torstein Eriksen i aksjon i VM-løpet på Sardinia. Foto: www.redbullmediahouse.com

Det spesielle rundt VM-tittelen til Mads Østberg, er at reglene plutselig ble endret tidligere i høst.

Poenget er at Østberg trodde at fire av fem VM-runder telte. Og at det ikke var mulig å kjøre flere enn fem.

Men så ble det endret til at fem VM-runder teller – og at det var lov å kjøre flere (det har i alt vært syv runder i denne klassen).

Østberg vant de tre første løpene han kjørte: Monaco, Sverige og Estland. Men på Sardinia, i sitt fjerde løp, ble han bare nummer fire, slått av Tidemand.

Dermed var det fortsatt åpent foran helgens VM-løp på Monza.

