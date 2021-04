VM-SEIER: Torstein Eriksen (t.v.) og Mads Østberg på seierspallen i Kroatia. Foto: Citroën Racing

Mads Østberg gir VM-seier til nevø som fikk leve bare to dager: − Et liv betyr så mye mer enn det jeg driver med

Mads Østberg (33) var sterkt preget da han sto på seierspallen sammen med kartleser Torstein Eriksen (30) etter VM-seieren i Kroatia søndag.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Rallyføreren hadde tankene til en helt spesiell person:

– Denne seieren gir jeg til Alfred. Alfred ble bare to dager gammel, forteller Østberg til VG på telefonen fra Zagreb.

– Jeg har vært borte i to uker. Dette har skjedd mens jeg var borte.

På sosiale medier skriver Østberg at «jeg fikk dessverre aldri møte deg, min kjære nevø».

En ettertenksom Mads Østberg sier til VG:

– Dette gamet kan være tøft. Jeg har kjent på det mange ganger gjennom livet. Jeg føler at jeg ofrer mye. Noen ganger treffer tanken om at det er verdt det eller ikke. Mange ganger er det verdt det. I dette tilfellet får det meg til å tenke meg om og lure på om det er verdt det.

– Da jeg stilte til start, bestemte jeg meg for at seier var det som kan gjøre det godt nok og være verdt å være borte. Men dette kan selvfølgelig ikke settes opp mot hverandre. Et liv betyr så mye mer enn det jeg driver med.

Mads Østberg ble verdensmester i den nest mest prestisjefylte VM-klassen i 2020, men møter langt tøffere konkurranse i 2021. Blant dem han kjører mot er karer med norsk blod i årene; Andreas Mikkelsen, Oliver Solberg og Ole Christian Veiby.

– Vi var veldig spente på hvordan det ville gå etter at vi har vært ute av bilen i snart et halvt år, sier Østberg, som sto over både VM-starten Rally Monte Carlo og deretter Arctic Rally i Finland. Andreas Mikkelsen tok med seg 1. og 2. plass fra de to løpene og leder VM sammenlagt.

Østberg forklarer reglene i 2021:

– Vi må nominere hvilke syv løp vi skal kjøre, og de seks beste resultatene teller.

I 2020 var det fullt kaos omkring reglene, som ble endret underveis.

Andreas Mikkelsen kjørte også i Kroatia, men var ute av seiersdansen allerede på den andre fartsetappen fredag.

– Jeg hadde «jazzet» meg opp til den duellen med Andreas, men den ble kort, sier Østberg.

– Vi må bare være fornøyd med at vi tok første stikk i den gamle duellen.

Mads Østberg forteller at han og kartleser Torstein Eriksen nå skal kjøre de to neste VM-løpene, som går i Portugal og på Sardinia.

Etter som Citroën ikke lenger kjører i den mest prestisjefylte VM-klassen, WRC, er Østberg den franske bilfabrikkens viktigste ansikt utad.

– Vi har tatt nye steg med bilen. Egentlig regnet vi med at veiene her i Kroatia ville favorisere Skoda, som har omtrent samme veier i Tsjekkia. Derfor har vi jobbet ekstra hardt for å kunne hevde oss her. Det lyktes vi med. Nå skal vi se hva bilen er god for på grusen i Portugal.