CHAMPIS-JUBEL: Mads Østberg (t.h) vant Rally Finnskog sammen med kartleser Torstein Eriksen (t.v.). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ga seg selv handikap – for å få VM-trening

Publisert: 03.02.18 18:37

KONGSVINGER (VG) Mads Østberg (30) satser alt mot VM-runden i Sverige og Norge om to uker. Derfor ga han seg selv handikap for å få best mulig VM-trening i lørdagens NM-runde Rally Finnskog.

Likevel vant østfoldingen – foran hjemmefavoritten Ole Christian Veiby fra Kongsvinger.

– Vi ville gjøre det mest mulig VM-realistisk, sier Østbergs kartleser Torstein Eriksen.

– Derfor kjørte vi på samme dype dekk som vi har lov til i Sverige – mens det her i NM er lov til å bruke smale dekk, fortsetter Eriksen.

Østberg/Eriksen endte til slutt ett minutt og 17 sekunder foran Veiby og hans kartleser Stig Rune Skjærmoen.

– Vi brukte også slitte dekk for å simulere hvordan det vil bli i VM-runden. I Sverige blir det alltid mye grus på den andre gjennomkjøringen. Da slites dekkene veldig fort, forklarer Østberg.

Han får så vidt frem ordene. Stemmen er dårlig, men han lover at det ikke skal bli noe problem frem mot VM-runden i Sverige, der Andreas Mikkelsen i Hyundai trolig er Norges beste kort. Men Østberg vil også gjerne vise seg frem i rallyet som han liker aller best.

– Jeg drar til Frankrike for å møte Citroën søndag. Mandag skal jeg teste bilen for første gang, sier Østberg.

– Selv om Mads kjørte for Citroën i 2014 og 2015, så har det skjedd mye siden den gang, så alt blir nytt for oss, sier kartleser Torstein Eriksen.

Det var bitende kaldt for publikum, men for førerne var det optimale forhold på Finnskogen lørdag.

– En perfekt gjennomkjøring før Rally Sweden, sier Veiby, som kjører «B-klassen» i VM – og er en favorittene der.

Andreas Mikkelsen var den eneste nordmannen i VM-åpningen Rally Monte Carlo. I Sverige blir det mange nordmenn, blant annet Østberg, Veiby og Henning Solberg.

– Foreløpig er bare Rally Sweden spikret. Jeg vet ikke hva det blir resten av sesongen, sier Østberg, som låner ut sin vinnerbil fra lørdag, en Ford Fiesta, til Henning Solberg i VM-runden i Sverige og Norge.

2016-norgesmester Anders Grøndal ble nummer tre i lørdagens NM-runden, men var langt bak Veiby. Heldigvis hadde drammenseren en forklaring på det:

– Det var en knapp som gjorde at vi fikk mindre motorkraft. Vi skulle gjerne ha kjørt fortere.

Den regjerende norgesmesteren Eyvind Brynildsen var bare tilskuer – mens bilen hans var lånt bort til Henning Solbergs sønn Oscar. Han «taket» og måtte bryte.

– Jeg har valgt bort NM og snuser på ulike muligheter senere i sesongen, avslørte Brynildsen.

Østberg tok sin syvende totalseier i tradisjonsrike Rally Finnskog. men han får ikke poeng i NM fordi bilen hans er for «grom» til å gå inn i NM-klassene.