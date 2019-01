DRAMATISK: Henning Solberg i aksjon i VM-rallyet i Tyrkia i september. Det er samme type bil, en Skoda R5, han skal kjøre med i vinter. Foto: Privat

Henning Solberg tilbake i rally-NM med vinnerbil

Henning Solberg er ikke som 46-åringer flest: Nå satser han igjen for fullt på rally-karrieren.

Allerede i den VG+-sendte NM-runden i Sigdal førstkommende helg er han på plass i en Skoda R5 - for det samme teamet som han sensasjonelt vant R5-klassen i VM-rallyet i Tyrkia i september.

Storebror Solberg er avskrevet av mange i årevis, men gang etter gang kommer han tilbake.

– Nå som VG satser på rally-NM, hadde jeg ikke noe annet valg enn å stille, gliser han, men innrømmer samtidig at målet er å kunne kjøre mye internasjonalt også i 2019.

Sensasjonsseieren i Tyrkia i fjor gjorde at enda flere fikk øynene opp for Petter Solbergs lillebror, som alltid smiler og gir til fansen. Det setter de motorsportsfrelste pris på.

– Det er hyggelig. Jeg håper virkelig å komme tilbake i gammelt «driv», som han uttrykker det.

– Kan du fortsatte hamle opp med de unge?

– Ja, jeg ser kanskje ikke like ung ut som dem, men jeg er like ung innvendig.

Henning Solberg kjørte ikke en eneste NM-runde i fjor, men ser nå fram til å kjøre både Sigdal og Hadeland - og deretter bærer det til VM-runden i Sverige.

– Vi ble enige med Skoda-teamet om å kjøre Sverige, og da mente de at det var like greit å kjøre de to NM-rundene også, sier Solberg, og snakker om det tyske Toksport, som holder til nær Nürburgring.

– Jeg er hele tiden på sponsorjakt med tanke på å kjøre flere VM-løp. Men foreløpig kan jeg ikke si hvordan det ender, sier Spydeberg-karen, men han er klar på at han i så fall skal holde seg til rally.

– Jeg holder meg til motorsporten jeg elsker.