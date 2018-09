TØFFE VEIER: Henning Solberg og hans kartleser Ilka Minor fotografert under lørdagens kjøring i VM-rallyet i Tyrkia. Foto: Privat

Henning Solberg (45) tilbake med sensasjonell seier: – Knuste alle unggutta!

45 år gamle Henning Solberg stilte til start i VM-rallyet i Tyrkia i skyggen av Norges stjerner Andreas Mikkelsen og Mads Østberg - men endte opp med en sensasjonell seier.

Publisert: 16.09.18 13:30 Oppdatert: 16.09.18 15:24

– Jeg har aldri fått så mye skryt, sa Henning Solberg da VG snakket med ham før de avsluttende fartsetappene søndag.

Rett etter seieren sendte han denne sms-en til VG:

– Vi knuste alle unggutta skikkelig!

Mens Ott Tänak totalvant i Tyrkia foran Jari-Matti Latvala, var Henning Solberg desidert best i den såkalte R5-klassen - de nest raskeste bilene. Han tok også en oppsiktsvekkende 6. plass totalt, mens Andreas Mikkelsen ble nummer fem. Solberg var nesten fem minutter bedre enn toeren i klassen sin, tsjekkeren Jan Kopecky.

– Jeg har vel 60–70 hestekrefter mindre, og bilen er ikke like avansert, sa Solberg til VG før søndagens kjøring, og var ikke så lite imponert av seg selv:

– Litt av et comeback!

Sammen med en gammel kartleserbekjent, østerrikske Ilka Minor, har Henning Solberg kjørt fornuftig på de vanskelige veiene i Tyrkia. Det har gitt resultater. Manglende kjøretrening de siste årene er kompensert med voldsom rutine.

– En må spare på kruttet når det er nødvendig, og ta i når det er mulighet for det, forklarte Henning Solberg.

– Nå skal jeg roe ned og bruke hodet på de siste etappene. sa han før søndagens kjøring.

Han har riktignok seks pallplasser i VM-rally gjennom tidene, men den siste kom så langt tilbake som i 2011. I Tyrkia i helgen kunne det kanskje ha blitt en ny - om han hadde kjørt med like biler som de beste som kjemper om VM-tittelen som broren Petter tok i 2003.

– Selv Petter synes at det jeg gjør, er stort, lo Henning Solberg.

– Jeg har trent bra det siste året. Det hjelper godt med de lange og tøffe etappene i fjellene her i Tyrkia.

Hennings kone Maud var i den spesielle situasjon at både han og hennes sønn Pontus Tidemand sto på startstreken. Men mens gubben lyktes, var Pontus blant de mange som måtte bryte i Tyrkia.

Solberg forteller at han kjørte helgens VM-rally med et tysk team, uten støtte fra Skoda-fabrikken.

– Derfor er det selvfølgelig spesielt å slå Skodas egne teambiler.

Selv om Henning Solberg vant R5-klassen, blir han ikke stående som vinner av den såkalte WRC2-klassen i VM - fordi han ikke er meldt på i denne klassen for hele sesongen. Derimot plukker han fullt med poeng i den «årntlie» VM-klassen. Forvirret? Det er også Henning Solberg selv ...

På en av etappene opptrådde han forøvrig som hjelpemekaniker for verdensmester Sebastien Ogier. Vel, han har ikke lov til å gjøre noe fysisk, men Solberg gikk bort til franskmannen og fortalte han at han måtte «skrue av nedre bærearm for å få orden på problemet».

– Ogier ble glad da han så meg!

Etter at toppførerne falt som fluer i Rally Tyrkia, kunne det ha ligget an til Andreas Mikkelsens første seier på nesten to år. Men han mistet firehjulstrekket og var dermed sjanseløs. Hyundai-føreren kjørte til slutt inn til 5. plass i en sesong som har vært mer trøblete enn han hadde håpet på.

Mads Østberg? Han måtte bryte allerede etter seks fartsetapper - da han lå på 5. plass. Hjulopphenget på hans Citroën tålte ikke belastningene. Etter de spesielle reglene om å re-starte, endte han til slutt som nummer 23.