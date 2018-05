NEDBRUTT: VM-føreren Kris Meeke. Foto: TT NEWS AGENCY

Får sparken fordi han krasjer for mye

Publisert: 28.05.18 15:00

2018-05-28

Rallyføreren Kris Meeke krasjet dramatisk i VM-rally i Portugal forrige helg. Nå setter Citroën ned foten og gir ham sparken. Kanskje åpner det for norske Mads Østberg.

Citroën peker i en pressemelding på at Meeke har «hatt et for høyt antall krasjer» og at noen var dem kunne ha fått «alvorlige konsekvenser» for sikkerheten til fører og kartleser.

Den franske bilfabrikken mener også at nordiren har tatt unødvendig risiko.

Det er svært sjelden at motorsportsteam kommer med pressemeldinger der de så direkte kritiserer en av sine utøvere.

– Det er veldig trist å høre om Citroëns beslutning om å droppe Kris Meeke i overskuelig fremtid på grunn av antallet ulykker. Vi ønsker ham alt godt i fremtiden, skriver tidenes rallylegende Sebastien Loeb på Twitter.

– Krysser fingrene for at Østberg/Eriksen får sjansen til å ta over setet hans, skriver norske rallyføreren Anders Petit Grøndal på Facebook.

Mads Østberg har avtale om å kjøre VM-løpet på Sardinia for Citroën.

– Jeg har ingen kommentar til dette foreløpig. Men teamet har selvsagt vært i kontakt, sier østfoldingen til motorsportsnettstedet parcferme.no .

– Det var ingen lett beslutning å ta, fordi det går ut over fører og kartleser, men som teamsjef er det i stor grad basert på sikkerheten, sier teamsjefen Pierre Budar.

Meeke ligger på 8. plass sammenlagt i rally-VM. Han hadde en spektakulær avkjøring under Rally Portugal, men både han og kartleser Paul Nagle kom uskadet fra det.

– Jeg er virkelig takknemlig for at de har bygget bilen så sterk, sa Meeke etterpå.

– Det var min feil, så jeg tar det selvfølgelig på min kappe.

Årets VM har vært en katastrofe for Citroën med Meeke som bestemann på 8. plass og med Craig Breen som nummer 10.

Blant dem som nevnes som en mulig erstatter for Meeke, er også Henning Solbergs stesønn Pontus Tidemann.