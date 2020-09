IMPONERER: Oliver Solberg. Foto: PS 110 %

Oliver Solberg tok sin første VM-seier: – Han kjører så smart!

Oliver Solberg (18) vant søndag sitt første VM-rally - og pappa Petter lot følelsene fått fritt utløp.

– Det er utrolig! Han kjører så smart, sier en tydelig beveget Petter Solberg til VG fra Estland.

Sønnen vant sin klasse (WRC3) og var også bedre enn alle i WRC2-klassen, der fabrikksførerne kjører og der norske Mads Østberg/Torstein Eriksen i Citroën vant. Men de kom langt bak Solberg og hans VW Polo (38,7 sekunder).

– Min første seier i et VM-løp. Det er veldig moro, sa Oliver Solberg ved målpassering i et intervju vist på Eurosport.

– Oliver har vært forsiktig søndag. Det har ikke vært noen grunn til å «pushe» for å vinne prøver - han ledet jo så klart. Men så har han vunnet etapper likevel, smiler pappa Petter til VG.

– Det er veldig lett å punktere her i Estland. Oliver gjorde det to ganger lørdag. Derfor har han vært forsiktig og tatt med seg to reservehjul i bilen. Selv om det gir ekstra vekt og gir litt dårligere kjøreegenskaper, så er det fornuftig å ha hjul i bilen om det skjer noe, sier Petter Solberg, som eier bilen som sønnen kjørte i Estland i helgen.

– Jeg tar det med ro. Men det er heftige veier, og jeg elsker å hoppe, sa Oliver Solberg selv i et intervju vist på Eurosport.

18-åringen debuterte som VM-fører i Wales i 2019 - i det samme rallyet som faren sa takk for seg på topplan.

Dette var hans femte VM-løp - og altså den første seieren. Kartleser er nordiren Aaron Johnston.

Totalt ble han bare slått av WRC-biler. For uinnvidde lesere: WRC er toppklassen i rally-VM. R5 er en bil med færre hestekrefter og færre finesser, men et viktig steg på veien om målet er å bli verdens beste rallyfører - som Solberg har som mål å bli.

Klassene WRC2 og WRC3 er like biler - men med den forskjellen at WRC2-førerne har støtte fra bilfabrikker, mens WRC3 - der Solberg - kjører, er såkalt privat-driftede.

– Jeg holder et komfortabelt tempo uten å ta risiko. Vi starter ganske langt bak i køen, og veiene er fryktelig oppkjørt når vi kommer. Skarpe og til dels store steiner blir virvlet opp, og det er stor risiko for punkteringer under slike forhold, sa Oliver Solberg etter lørdagens kjøring.

– Derfor handler det mye om å bruke hodet og holde igjen litt der det går an.

Dette er det første VM-rallyet som er kjørt siden corona-krisen oppsto.

– Det føles veldig bra å være tilbake igjen. Utviklingen av bilen er god, sa Citroën-fører Mads Østberg i et intervju vist på Eurosport. Han har nå vunnet samtlige tre rally i 2020 i denne klassen.

PS: Eyvind Brynildsen ble nummer fem i WRC2-klassen, mens Ole Christian Veiby rullet og måtte bryte.

