NORSK SUKSESS: Mads Østberg og kartleser Torstein Eriksen i svevet i Finland søndag. Foto: Citroen Racing

Mads Østberg VM-toer: – Jeg skjelver nå

Publisert: 29.07.18 13:25

MOTORSPORT 2018-07-29T11:25:15Z

Mads Østberg (30) er endelig tilbake i VM-toppen. Rally-stjernen fra Østfold kjørte inn til 2. plass i Finland søndag.

– Dette er som en seier for Mads, fastslo Anders Grøndal som ekspertkommentator for TV2 Sportskanalen.

– Jeg kan ikke forstå dette. Dette betyr mye for meg. Jeg skjelver nå, sa Østberg selv i et intervju vist på kanalen.

Han har hatt mye motgang på rallyveiene de siste årene, men er nå tilbake der han hører hjemme: I verdenstoppen. Attpåtil skjer det i en av årets aller heftigste VM-rally: Finland.

Ott Tänak i Toyota vant enkelt, mens Østberg kjempet med hjemmehåpet Jari-Matti Latvala om 2. plassen. Det skilte 2,5 sekunder i Østbergs favør før den såkalte power stage-etappen som avsluttet helgens rally. Der viste østfoldingen sin styrke og slo Latvala.

– Jeg er så glad for at vi kjemper i toppen igjen, sa Østberg etterpå.

Til VG tidligere i helgen forklarte han hvorfor det har snudd nå:

– Jeg har fått bilen som jeg ønsker den. Sammen med teamet har vi utviklet bilen den siste måneden. Vi har tatt bilen i en ny retning.

Det er Østbergs 17. pallplass i VM noen gang - men det er godt over to år siden 3. plassen i Mexico våren 2016.

Hans nye kartleser Torstein Eriksen har tidligere gått gradene i norsk motorsport og kommer for alle første gang på seierspallen i et VM-løp.

Tänak vant til slutt med 32.7 sekunders forsprang til Østberg. Estlenderen kunne glede seg over tusener på tusener av supportere rundt i de finske skoger - de hadde tatt den korte turen over grensen fra Estland.

Etter fredagens kjøring lå Latvala 17 sekunder bak Østberg. Ved avslutning lørdag hadde dette forspranget skrumpet inn til 5,4 sekunder.

– Jeg måtte spare på dekkene, innrømmet Østberg lørdag kveld.

Mads Østberg hadde et lite mellomår i 2017 da han ble pappa og kjørte bare enkelte VM-løp. Nå er han tilbake for fullt som fabrikksfører for Citroën.

Han har én VM-seier i karrieren. Den kom i Portugal i 2012. Han var riktignok bare nummer to i mål, men i etterkant ble vinneren Mikko Hirvonen diskvalifisert for å ha brukt ulovlige deler på bilen. Østberg kjørte den gang Ford.

Sluttresultat:

1. Ott Tänak, Estland.

2. Mads Østberg, Norge +32,7.

3. Jari-Matti Latvala, Finland +35,5.

4. Hayden Paddon, New Zealand +1,35,6.

5. Sebastien Ogier, Frankrike +2,15,0.

10. Andreas Mikkelsen, Norge +8,37,4.

Ole Christian Veiby måtte bryte.