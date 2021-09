FRA WILLIAMS TIL MERCEDES: Domino-effekten er i gang i Formel 1-sirkuset og George Russell er siste brikke til å falle.

George Russell blir Mercedes-fører neste sesong

Etter lengre tids spekulasjoner er Valtteri Bottas’ erstatter som lagkamerat til Lewis Hamilton endelig klar: 23 år gamle George Russell fra Storbritannia.

Av Jens Friberg

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Mercedes i en pressemelding. Den britiske 23-åringen erstatter med det finske Valtteri Bottas, som mandag annonserte at han blir Alfa Romeo-fører kommende sesong.

– Dette er en spesiell dag for meg og jeg vil si tusen takk til Williams, Mercedes og alle som har hjulpet meg til der jeg er i dag, sier Russell på sin Twitter-konto.

Russells overgang fra Williams til Mercedes er ventet, ettersom briten har vært en del av Mercedes-akademiet og vært deres reservefører ved behov. Han blir lagkamerat med landsmann Lewis Hamilton, som for tiden jakter sin åttende VM-tittel.

Bottas har over lengre tid ytret sin misnøye med posisjonen i Mercedes, som en nummer to til Lewis Hamilton. Russell vil på sin side ta over Mercedes-setet i 2022-sesongen.

– Jeg har sett opp til Lewis siden jeg kjørte go-kart og muligheten til å lære fra noen som har blitt en rollemodell både på og av banen kan bare gjøre godt for meg som fører, profesjonell og menneske, sier Russell i pressemeldingen.