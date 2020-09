JUBLET: Pierre Gasly var i sjokk etter seieren. Foto: LUCA BRUNO / POOL

Ny marerittdag for Ferrari på hjemmebane - Gasly med sjokkseier

Alt gikk galt for Ferrari i hjemmeløpet på Monza-banen i Italia. Utrolig dramatikk underveis i løpet sørget også for en historisk sjokkseier i Formel 1.

Nå nettopp

Der alt gikk galt for Ferrari, sjokkerte Pierre Gasly (24) og Alpha Tauri hele Formel 1-verden. Den unge franskmannen gikk til topps, og ble den første føreren utenfor et av de tre største lagene til å vinne et løp siden 2013.

– Det er helt utrolig. Jeg forstår ikke hva som skjer nå. Det var et helt vilt løp. Jeg har vært gjennom så utrolig mye de siste 18 månedene. Jeg sliter med å forstå det, sier Gasly til Formel 1s TV-kanal.

Franskmannen har hatt det tungt de to siste årene. Først ble han degradert fra topplaget Red Bull ned til nettopp Alpha Tauri etter skuffende prestasjoner.

Kort tid senere døde hans beste venn Anthoine Hubert i en krasj i Formel 2.

Men søndag ettermiddag slo han knallhardt tilbake med seier.

– Dette laget har gjort så mye for meg. De ga meg min aller første mulighet. Det er en utrolig dag, sier Gasly.

Dette er også første gang en franskmann vinner et Formel 1-løp siden 1996. Carlos Sainz og McLaren ble nummer to, mens Racing Points Lance Stroll tok tredjeplassen.

Mareritt for Ferrari

Det ble høydramatisk fra start. Allerede på den femte runden sviktet bremsene til Ferrari-fører Sebastian Vettel i den første sjikanen, og tyskeren feide gjennom blokadene på siden av veien.

Dermed måtte han og Ferrari bryte løpet, men nedturen stoppet ikke der. Hans lagkamerat Charles Leclerc mistet grepet på bakenden av bilen i en sving, og dundret inn i veggen i høy fart. Krasjen førte til at hans dag naturligvis var over, og ledet til en rekke hendelser som ga en historisk løp.

Krasjen til Leclerc ga et rødt flagg for første gang siden Aserbadsjan i 2017, og stoppet løpet i en drøy halvtime. Samtidig fikk løpets soleklare leder Lewis Hamilton en svært streng straff for å ha kjørt inn i depoet mens det var stengt.

Straffen første den regjerende verdensmesteren Lewis Hamilton helt ned til sisteplass, men dramaet var ikke slutt. Max Verstappen måtte også bryte løpet like etter restarten, og plutselig bestod teten av førere som aldri før har vunnet eller engang ledet et Formel 1-løp.

Det endte med historisk seier, og en jubeldag i Monza.

Publisert: 06.09.20 kl. 17:19