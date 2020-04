RIKSGRENSEN: På hver side side av grensen satt den svenske og den norske delen av familien Solberg. Foto: Petter Solbergs Twitterkonto

Petter Solberg hadde familieselskap – midt på grensen

Den norske delen av familien satt på norsk side og den svenske på svensk side. Slik ble det familieselskap for Petter Solberg skjærtorsdag.

– Vi brukte GPS for å sjekke at vi fant grensen nøyaktig, forteller den tidligere verdensmesteren til VG.

Med seg hadde han både kona Pernilla og sønnen Oliver (18), som er en av verdens største rallytalenter.

På den andre siden av grensen satt Petters foreldre Tove og Terje Solberg og flere fra familien.

– Det var «mutter’n» sin ide. Vi satt to meter fra hverandre, på hver vår side, og det ble ikke utdelt noen klemmer. Alt skjedde etter boka, forteller Petter Solberg.

Han og familien bor i Mitanderfors, bare en sladd fra grensen, mens foreldrene bor i Spydeberg i Østfold. Til tross for de strenge reglene for kryssing av grensen, ville de gjerne møtes i påsken – og slik løste de altså det. Med grilling og kos.

– Det var ikke en bil som passerte alle bilene vi satt der. Politi og hjemmevern kommer gjerne noen ganger om dagen og kontrollerer grensen, fortsetter Solberg.

Det er bråstopp i all «virkelig» motorsport i verden, men skjærtorsdag kveld slapp Oliver Solberg nyheten om at han inviterer til et «World Cup» i simulatorkjøring i rally. Det betyr altså at alle kan sitte hjemme i stua og delta.

– Vi hadde nærmere 4500 deltakere da vi arrangerte «The Solberg RACE» i mars. Oppslutningen var utrolig og større enn jeg hadde ventet. Og mens jeg kjørte det løpet, ble tankene om et slikt mesterskap unnfanget, forteller Oliver Solberg.

Den såkalte «simrally»-konkurransen går over seks løp og starter den 13. april.

Vinneren får bli med Oliver Solberg til Seattle i USA, der DirtFish har sine kurs i rally.

På samme måte som virkelighetens rally-VM sesongstarter på vinterstid i de franske alper med Rally Monte Carlo, gjør Solbergs World Cup i samarbeid med DirtFish det samme. I tillegg har 18-åringen plukket ut ytterligere fem velkjente VM-runder.

Publisert: 09.04.20 kl. 19:21

