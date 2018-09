EMOSJONELT: Petter Solberg må tørke tårer i et intervju som arrangøren viste fra Austin lørdag. Foto: FIA WRX

Petter Solberg i tårer: Tilbake etter sykdommen

Petter Solberg (43) vant begge lørdagens kvalifiseringsomganger i rallycross-VM. En tydelig emosjonell motorsportsstjerne klarte ikke å holde tårene tilbake.

Publisert: 30.09.18 04:55

Solberg fortalte nylig at sykdommen sarkoidose har preget ham i 2018-sesongen - og påvirket både lungekapasiteten og ikke minst synet, som naturlig nok er viktig i rallycross.

– Ja, det er emosjonelt, jeg har jobbet hardt for å komme tilbake, sier Solberg til VG på telefonen fra Austin, USA, der helgens VM-runde går.

Det var i arrangørens offisielle TV-intervju - vist blant annet på Facebook - etter de to omgangene at nordmannen måtte kjempe for å holde tårene tilbake.

– Det er så rått å være tilbake. Både energien og synet er tilbake, sier Petter Solberg til VG.

– Det har vært et vanskelig år, og når jeg klarer dette nå, så føles det veldig spesielt.

Norges motorsportsstjerne vant altså begge omgangene og går inn i søndagen med klar ledelse foran Mattias Ekström og Sebastien Loeb - og med landsmannen Andreas Bakkerud på 4. plass.

De spesielle reglene i rallycross-VM gjør at de to seirene er mye verdt, selv om det ikke skulle gå like bra søndag.

– Jeg har en lang søndag foran meg, og tar ingenting for gitt, sier Petter Solberg fra Austin.

– Hvordan går bilen?

– Den har fungert bra start, men vi har gjort visse justeringer. Og det ga seg utslag i en kanonstart i 2. omgang. Så jeg har en god følelse.

Hans teamkollega i Petter Solberg-teamet, Johan Kristoffersson, er bare sjette best etter lørdagens kjøring, men ligger godt an til å forsvare sin VM-tittel fra i fjor. Solberg selv er nummer fem, tross det problematiske året. Han har bare fire poeng opp til Andreas Bakkerud på bronseplass.

Det ligger an til et rotterace om medaljene bak Kristoffersson.

PS: Du kan følge VM-runden i USA på NRK3 fra kl. 21.00 søndag kveld.