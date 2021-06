SMILER: Dennis Hauger. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Syk Dennis Hauger holder ledelsen i Formel 3-mesterskapet

Dennis Hauger (18) ledet lenge - men måtte til slutt se Jack Doohan (18) foran seg i søndagens Formel 3-løp på Ricard-banen. 2. plass betyr at Aurskogs store sønn er alene i ledelsen i mesterskapet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dennis har vært veldig kraftig forkjølet i helgen. Etter lørdagens andre løp hyperventilerte han, forteller manager Harald Huysman til VG.

Dennis Hauger har nå tre pallplasser på seks løp så langt i 2021. Han har nå 66 poeng mot Victor Martins 60. Søndagens vinner, Doohan, har 58.

Hauger hadde startposisjon nummer to, men tok dansken på pole position, Frederik Vesti, i starten - og kjørte fra resten av feltet. Det var veldig viktig, for da slapp han å få regnspruten fra biler foran seg. TV-bildene viste hvor dårlig sikt førerne hadde de første rundene.

Nordmannen trives vanligvis på vått underlag - og det gjorde han også på Paul Ricard-banen søndag.

FORMEL 3-STJERNE: Dennis Hauger. Foto: www.redbullmediahouse.com

Men så kom australske Jack Doohan (18). Trident-føreren kom stadig nærmere, og etter hvert måtte Hauger se seg forbikjørt av sønnen til roadracing-legenden Mick Doohan.

Disse to var i en klasse for seg, og det var kamp til døren om seieren. Begge var opptatt av å spare dekk mot slutten av løpet. Da én runde gjensto fikk Hauger melding på teamradioen at det fremdeles var mulig å vinne, men Doohan gjorde ingen feil. Dermed ble det 2. plass til nordmannen.

les også Her er Norges ukjente Formel-kvinne: – Ayla er en uslepen diamant

Dennis Hauger har hatt en veldig god helg - ut fra reglene i Formel 3. I det første løpet kjørte Hauger inn til 9. plass. I det andre løpet lørdag ble nordmannen kun slått av stallkamerat i Prema-teamet, Arthur Leclerc, lillebror til Formel 1-føreren Charles.

Etter lørdagens andre løp delte Hauger og franske Victor Martins totalledelsen.

Felles for samtlige førere i Formel 3-mesterskapet er at de drømmer om å komme til Formel 1 - motorsportens superklasse. Hauger håper å ta steget opp til Formel 2 i 2022.

les også Dennis Hauger om Formel 1s superduell: – Dritkult

Formel 3-helgene består av tre løp. Løp tre tar utgangspunkt i kvalifiseringen. Dette er det viktigste av de tre løpene, da det gir 25 poeng mot 15 poeng i de to første.

Hauger kjører i 2021 for PREMA-teamet, som har dominert Formel 3. I 2020 slet han i Hitech-teamet som bare var det fjerde beste teamet i serien. Det ble bare én pallplass i løpet av hele sesongen.