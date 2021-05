Dennis Hauger fotografert i Barcelona i helgen. FotoFormulaK

Dennis Hauger (18) krasjet fra seier i Formel 3

18 år gamle Dennis Hauger var på god vei til å vinne lørdagens Formel 3-løp i Barcelona da han gjorde en kostbar feil.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han krasjet i Matteo Nannini (17) og fikk ødelagt frontvingen da han skulle kjøre forbi italieneren og ta ledelsen i løpet. Dermed ble han forbikjørt av hele feltet.

– Dette var veldig unødvendig av Dennis, sier kommentator Simen Næss Hagen på Viaplay.

Fra startposisjon nummer fem kjørte Hauger seg fremover i feltet, men kastet bort en mulig seier da han skulle passere Nannini.

– Åhhhh, skrek en forbannet Hauger i teamradioen.

Seieren gikk i stedet til teamkollegaen Olli Caldwell (18).

– Et skikkelig antiklimaks, sier Aleksander Wiik som sidekommentator på Viaplay.

Aurskog-karen noterte beste rundetid i løpet - men det gir ikke ekstrapoeng så lenge han ikke ble topp 10 til slutt.

Søndag har Hauger store muligheter til å vinne når han har beste startspor.

David Schumacher (19) og Enzo Fittipaldi (19) lå i teten - men et sammenstøt gjorde at fetteren til Mick Schumacher endte ute i grusfella og Fittipaldi stoppet opp.

Dermed ledet Matteo Nannini med Hauger jagende bak på 2. plass.

– Norge har aldri hatt en fører i den posisjonen Dennis er nå, men jeg tror også det er viktig at folk forstår at Formel 3 er et ekstremt tøft mesterskap, og at Dennis fortsatt bare er i starten av sin karriere. Det er langt igjen, og det er ingen grunn til å ta helt av nå, selv om han gjør det bra, sier Atle Gulbrandsen, sportssjef i Norges Bilsportforbund og Formel 1-kommentator for Viaplay.

Vinneren av løpet lørdag formiddag, russeren Aleksandr Smoljar, var involvert i en krasj i starten på løpet lørdag ettermiddag. Det passer perfekt for Hauger for totalen i mesterskapet.



De spesielle reglene i Formel 3-mesterskapet gjorde at Hauger hadde femte beste startspor i løpet lørdag ettermiddag. Det skyldtes at han ble nummer åtte i løpet lørdag formiddag. Fra den resultatlisten ble topp 12 snudd på hodet for startrekkefølgen på ettermiddagen.

Søndag har Hauger beste startposisjon i det ene løpet som går da, takket være at han vant kvalifiseringen fredag. Forvirret? Ja, reglene er litt intrikate ...

– Jeg føler meg komfortabel. Jeg har glidd bra inn i mitt nye team. Men det blir ingen «walk in the park», sa Dennis Hauger til VG da vi snakket med ham tidligere denne uken.

Etter å ha slitt i Hitech-teamet i 2020, har Hauger nå byttet til Prema - som regnes som det beste teamet i Formel 3-mesterskapet. De har hatt vinneren av førermesterskapet de to siste årene.

Bortsett fra en pallplass på Hungaring i Ungarn i juli, måtte vi lete ganske langt ned på resultatlisten i Formel 3 for å finne nordmannen i fjor.

Alt tyder på at han denne sesongen kommer til å kjempe blant de beste.