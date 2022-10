Oliver Solberg må finne seg nytt lag for å kunne fortsette i rally-VM. Foto: Micke Fransson / TT / NTB

Oliver Solberg vrakes av Hyundai

Oliver Solberg (21) får ikke ny kontrakt med rallylaget Hyundai etter inneværende sesong.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser Solbergs team i en pressemelding. Hans toårige kontrakt med Hyundai utløper ved årsslutt.

– Selvfølgelig er jeg skuffet over situasjonen, men jeg må respektere lagets avgjørelse og dets nye plan om å gå videre med tre biler og kun erfarne sjåfører, sier rallytalentet.

Solberg har startet åtte løp i WRC-klassen i 2022-sesongen. Hans beste plassering ble 4.-plassen i asfaltløpet Rally Belgia i august. Årets to siste VM-runder (Spania og Japan) går uten Solbergs deltakelse.

I et Twitter-innlegg beskriver Solberg Hyundai-lagets avgjørelse som skuffende og trist, men han sier samtidig:

– Jeg vet at det ikke var en lett avgjørelse for dem å ta siden planen har endret seg fra begynnelsen. Uansett er jeg takknemlig for denne første muligheten jeg fikk til å delta i rally-VM. Vi visste at denne sesongen ville være en læringsperiode, og det har utvilsomt gitt verdifull erfaring med tanke på neste fase av karrieren min.

Det er ennå ikke klart hva han skal gjøre kommende sesong. Solberg vil måtte finne seg et nytt lag raskt om han skal kunne fortsette i rally-VM.

– Vi skal kjempe som bare det for å kunne fortsette dette. Vi jobber allerede med å finne ut hva vi kan gjøre neste år. La oss pushe på for framtiden, sier sønnen til den tidligere rallyverdensmesteren Petter Solberg.

Husker du denne? Her får Petter Solberg den dramatiske beskjeden: