Marcus Ericsson (t.v.) og Dennis Hauger.

Indy 500-vinneren om Dennis Hauger: − Det er så mye mer enn talent som skal til

Indy 500-vinner Marcus Ericsson (32) håper Dennis Hauger (20) klarer å nå Formel 1 – men er klar på at «det er mye som skal stemme» om det skal gå hele veien.

Marcus Ericsson fikk fem sesonger i Formel 1 – uten den store suksessen.

Det har han derimot hatt i den amerikanske varianten Indycar.

I 2022 vant han verdens kanskje mest prestisjefylte enkeltløp: Indy 500.

Svensken vet mye om Dennis Hauger. Ikke bare fordi det er naboland og han følger godt med, men også fordi hans lillebror Hampus kjørte gokart mot nordmannen.

– Dennis var allerede den gang rask og dyktig. Siden har det fortsatt i bil og med Red Bull-systemet. Dennis har virkelig talent, men det er så mye mer enn talent som skal til for å komme hele veien til Formel 1. Det er det som er vanskelig, sier Marcus Ericsson til VG.

– Tror du Hauger kan klare det?

– Jeg vet ikke, men jeg håper det. Det hadde vært fantastisk å se en nordmann i Formel 1.

Info Resterende Indy-løp: 18. juni: Elkhart Lake, Wisconsin.

2. juli: Mid-Ohio, Ohio.

16. juli: Toronto, Canada.

22.–23. juli: Newton, Iowa.

6. august: Nashville, Tennesee.

12. august: Indianapolis, Indiana.

27. august: St. Louis, Illinois.

3. september: Portland, Oregon.

10. september: Laguna Seca, California. Vis mer

Mens Danmark (Kevin Magnussen) og Finland (Valtteri Bottas) har førere i Formel 1 også i 2023, og Marcus Ericsson er en av mange svensker som har kjørt der, er det foreløpig ingen nordmann som noen gang har kjørt i «grom-klassen» av bilsport.

– Det handler nok mye om tradisjoner, tror jeg, sier Ericsson.

– Særlig Finland har hatt sterke tradisjoner, og her i Sverige hadde vi suksessfylte førere som Ronnie Peterson og Stefan Johansson. Jeg tror det handler mye om at det er førere som har vært i Formel 1 og som kan hjelpe opp den neste generasjonen.

VG snakker med Ericsson i forbindelse med at Viaplay denne uken lanserer dokumentaren «Unleashing The Dragon» om hans triumf i Indy 500. Han ble andre svenske til å vinne. Kenny Bräck vant i 1999.

– Det kom en tåre da jeg så dokumentaren første gang. Det er veldig emosjonelt. Når jeg ser hvor mye det betyr for så mange, ikke bare for føreren, sier Ericsson.

– Det får inn storheten i Indy 500. Jeg tror det er vanskelig å se hvor stort det er.

– Tenker du Indycar også i fortsettelsen – eller kan det bli Formel 1 igjen?

– Jeg tror ikke det er noen førere som sier nei om de får en mulighet til å kjøre Formel 1. Men jeg har gjort Formel 1 i fem år og for meg er det et avsluttet kapitel. Nå er jeg her i Amerika og fokuserer på min karriere her. Jeg er Indy 500-mester og kjemper i teten i mesterskapet hvert år. Jeg håper det kan bli ti år til her. Men man skal selvfølgelig aldri si aldri.

PS: Dennis Hauger skulle ha kjørt på Imola-banen denne helgen, men løpet er avlyst på grunn av ekstremvær. Han er nummer seks i årets Formel 2-mesterskap. Théo Pourchaire fra Frankrike leder foran danske Frederik Vesti.

