FORMEL 1-PROFILER: Nelson Piquet og Lewis Hamilton (t.h.).

Verstappens svigerfar straffet med 10 mill. for rasisme mot Hamilton

Tidligere verdensmester Nilson Piquet (70) må ut med nærmere ti millioner kroner i bot for å ha kommet med rasistiske og homofobe uttalelser om Lewis Hamilton (38), Formel 1s eneste svarte fører.

Det bestemte en brasiliansk rett fredag, melder BBC.

Piquet er svigerfar til Hamiltons rival Max Verstappen. Brasilianerens datter Kelly (34) er sammen med de to siste års verdensmester.

Nelson Piquet brukte et rasistisk støtende begrep da han refererte til Hamilton i et intervju i 2021.

Piquet ba senere om unnskyldning for sin «ugjennomtenkte» rasistisk krenkende bemerkning om den britiske Mercedes-sjåføren med syv VM-titler.

70-åringen sa at han «ikke forsvarte» sine uttalelser, men mente at begrepet han hadde brukt om Hamilton «har blitt mye og historisk brukt i dagligtale på brasiliansk-portugisisk som et synonym for «fyr» eller «person» og aldri var ment å fornærme».

Det kom også et annet intervju der Piquet brukte et rasistisk uttrykk om Hamilton.

Fire menneskerettighetsgrupper, inkludert Brasils nasjonale LGBT+-allianse, valgte å anmelde Piquet. De mente han burde betale dobbelt så mye som han ble idømt i fredagens dom.

Dommer Pedro Matos de Arrudo uttalte at boten ble fastsatt med tanke på at «vi som samfunn en dag kan bli fri fra rasisme og homofobi».

Nelson Piquet er gjennom tre VM-gull en stor stjerne i Brasil, og han har også markert seg som støttespiller for president Jair Bolsonaro.

Formel 1-organisasjonen, Mercedes-teamet og andre støttet Hamiltons reaksjon på uttalelsene fra Piquet.