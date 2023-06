Haas-sjef Günther Steiner har blitt kalt inn på teppet av FIA.

Haas-sjefen kalt inn på teppet etter Monaco-kritikk: − Lekfolk som bestemmer

Sjef for Formel 1-laget Haas, Günther Steiner, må inn å svare for seg til Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) etter han kritiserte Monaco Grand Prix.

Steiner sa at Formel 1 må øke kvaliteten på banemannskapet, siden han sier at det ikke lenger er akseptabelt at «lekfolk» tar beslutninger.

Uttalelsene kom etter at Haas-fører Nico Hülkenberg fikk en straff på fem sekunder i Monaco for å ha forårsaket en kollisjon i åpningsrunden.

Steiner sa at teamet hadde gått gjennom videoen og at de ikke fant noen bevis for sammenstøt, og krevde avklaring fra FIA.

– Jeg forstår det fortsatt ikke. Jeg ble fortalt i videoen at du kan se en kollisjon. Men jeg så på mange bilder, jeg kan ikke se en kollisjon, sa han og fortsatte:

– Alle profesjonelle idretter har fått profesjonelle dommere. Formel 1 er en av de største idrettene i verden, og vi har fortsatt lekfolk som bestemmer skjebnen til folk som investerer millioner i karrieren sin.

Steiner risikerer nå straff fra FIA for uttalelsene sine.

