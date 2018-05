STJERNEMØTE: Andreas Stjernen hilser på Kit Harington i Monaco. Johann André Forfang og Robert Johansson gjør seg klar til en prat med Game of Thrones-stjernen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hoppstjernenes OL-bonus – fiffet seg på Formel 1-party i Monaco

Publisert: 27.05.18 17:31 Oppdatert: 27.05.18 18:30

MOTORSPORT 2018-05-27T15:31:44Z

MONACO (VG) Det ble en helg de aldri kommer til å glemme. Hoppheltene fra Pyeongchang-OL fikk treffe bilsportens superstjerner – og en filmstjerne – som ga dem hakeslepp.

Inne i VIP-Loungen til Formel 1-teamet Sahara Force India ble det vennskapelig kontakt mellom Robert Johansson (28), Andreas Stjernen (29), Johann André Forfang (22) og Kit Harington (31). Sistnevnte spiller den megapopulære rollefiguren Jon Snow i den kritikerroste TV-serien Game of Thrones.

Johansson med tre OL-medaljer fra Sør-Korea (en gull og to bronser) kunne ikke dy seg. Han gikk til bordet og ba høflig om en «selfie» med Harington. Og da VG smatt imellom med; «Olympic Champions in skijumping..» kom følgende kommentar fra skuespillerstjernen: – Er det sant?! Jeg har sett skihopping på TV. Det ser helt vilt ut. Dere er virkelige helter. Kom igjen, jeg vil også ha bilder, sa Kit Harington, og spratt opp av stolen.

God stemning

Det ble latter. Og god stemning mellom fingermat, kaffekopper og noen kalde øl. Noen meter utenfor vandret bilsportlegenden Niki Lauda og Formel 1-sirkusets – for øyeblikket største stjerne – Lewis Hamilton (regjerende verdensmester) foran søndagens Monaco Grand Prix.

– Vi merker hvor stort dette er. Det er et lite sted som går i «lock down». Jeg føler meg i hvert fall veldig heldig som får oppleve dette en gang i livet. Uforventet og veldig gøy, sier Robert Johansson.

Bakgrunnen for den eksklusive invitasjonen stammer fra vinterens hoppsuksess. Det østerrikske vannteknologiselskapet BWT er sponsor/skileverandør til hopplandslaget. De står også bak Sahara Force India i Formel 1. Bilsportinvesteringen er på om lag 800 millioner kroner.

Begeistret

BWT-direktør, Lutz Hübner, bekrefter overfor VG at han ble så begeistret av OL-gullet i laghopping og to VM-gull i skiflyging (lag og Daniel-André Tande individuelt) at han inviterte hele laget til drømmehelg under det verdensberømte billøpet i fyrstedømmet.

Tande måtte dessverre melde forfall. Men Johansson, Stjernen og Forfang fikk være med på innsiden. Helt inn i det hektiske livet i BWT-garasjen. Og et inspirerende møte med førerne Sergio Perez (Mexico) og Esteban Ocon (Frankrike). Deres lett iøynefallende superbiler i rosa lakk og med motor fra Mercedes vakte åpenbart beundring.

– Vi har hatt flotte seanser her, og Ocon viste oppriktig interesse da han fikk se hoppskiene våre. Han vet hva vi driver med, og han fortalte at han var begeistret. Vi driver med hver vår rå idrett. Men det er nok litt mer show her enn i hoppsporten, sier Johann André Forfang.

Andreas Stjernen vurderte lenge om han skulle sette karrierepunktum etter vinterens knallsesong. Men trønderen så ut som han hadde lyst på litt mer glamour i solsteken i Monacos fasjonable havnestrøk tettpakket av yachter søndag.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Men dette er spesielt. Billøpet er en ting, men vi er også blitt tatt fantastisk imot av sponsoren vår. Jeg føler meg virkelig verdsatt, sier Andreas Stjernen.

PS! Australske Daniel Ricciardo (28) vant årets Monaco-klassiker i Formel 1. Det var hans første seier etter at han ledet fra start til mål. Sebastian Vettel ble nummer to, mens VM-leder Lewis Hamilton tok tredjeplassen. Seieren var Ricciardos sjette i Formel 1-sammenheng. Hamilton er fortsatt i føringen i VM-sammendraget etter seks løp. Han står med 110 poeng mot Vettels 96. Ricciardo har 72 poeng.

Force India-førerne Ocon og Perez endte på henholdvis 6.- og 12. plass.