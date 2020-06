MOR OG SØNN: Pernilla og Oliver Solberg fotografert utenfor familiens verksted i Torsby i Sverige. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Nå blir mamma kartleser for Oliver Solberg: – Det blir kult!

Endelig slipper Oliver Solberg (18) til i rallybilen – og det blir med mamma Pernilla (47) som kartleser.

– Jätteheftig, sier Pernilla Solberg til VG om at hun skal sitte i den høyre stolen når sønnen søndag skal kjøre det som heter «Rally Sweden Lockdown», som går uten tilskuere, men direkte på SVT1.

– Det blir kult. Det er første gang jeg er kartleser for Oliver på ordentlig. Jeg var med ham på en test i Latvia for noen år siden, men aldri tidligere i en konkurranse.

Det er hemmelig nøyaktig hvor rallyet skal gå, for å unngå at det kommer skuelystne tilskuere. Men det er i Torsby-traktene og på en av veiene som normalt sett brukes til rally-VM, får VG opplyst.

– Oliver har vært veldig opptatt med «Solberg World Cup» på nett. Nå blir det fint for ham å kjøre i virkeligheten, sier mamma Pernilla.

– Vi hadde et lite håp om at det skulle bli VM-runde i Finland i august, men nå er også det avlyst. Det samme gjelder New Zealand-løpet. Så akkurat nå ser det ut til at Tyrkia i slutten av september blir den første VM-runden.

Pernilla Solberg er slett ikke ny som kartleser. Hun var bare 16 år da hun første gang var annenfører for sin far Per-Inge Walfridsson, og hun har ellers vært kartleser for mannen Petter og for Camilla Antonsen.

– Det blir korte etapper, slik at funksjonærene kan holde god kontroll på om det skulle dukke opp tilskuere, forklarer hun.

– Det blir bra å høre motorduren igjen. Det er lenge siden vi kjørte i Mexico i mars, sier hun.

Oliver Solberg har vært veldig aktiv i den virtuelle motorsportsverden i corona-tiden. Nå ser han fram til å komme ut i virkeligheten igjen:

– Det blir bra å kjøre igjen. Det blir merkelig å sitte i en rallybil igjen. Det har vært moro med virtuell kjøring. Nå må jeg minne meg selv om at jeg faktisk kan treffe noe om jeg ikke holder meg skikkelig på veien.

Og han overlater ingenting til tilfeldighetene: Fredag skal han og mamma ha test i de värmlandske skoger.

Deltakelsen i rallyet blir forøvrig meget sterk med navn som Mattias Ekström, P-G Andersson og Pontus Tidemand. Det er forøvrig VM-rallyets direktør, Glenn Olsson, som står bak dette «corona-rallyet».

Til tross for sine 18 år, har Oliver Solberg gjort oppsiktsvekkende resultater på rallyveiene. Noe vi blant annet har fått se i «Team Solberg» på TVNorge.

Rallyet går direkte på SVT1 og svtplay.se søndag fra kl. 15.45.

Publisert: 04.06.20 kl. 21:34

