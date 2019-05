«UTROLIG KJEDELIG»: Dennis Haugers far, Tom Erik, sier de har full tillit til teamet - tross det som har skjedd i helgen. Foto: Red Bull

Tatt for bensinfusk - nå slår Haugers team tilbake

Teamet til det norske formel-håpet Dennis Hauger (16) slår hardt tilbake etter at arrangøren lørdag fant at bensinblandingen deres ikke fulgte reglene.

Oppdatert nå nettopp







Avsløringen betydde at Hauger og hans teamkompis Niklas Krütten fikk sine kvalik-tider strøket - og de må i helgen starte bakerst i løpene i det italienske Formel 4-mesterskapet.

I en pressemelding går Van Amersfoort Racing hardt ut og vil ikke påta seg skylden for det som skjedde da bensinen deres ble kontrollert etter kvalifiseringen:

– I løpet av våre mer enn 40 år i profesjonell racing har vi aldri følt behov for å forsvare oss mot handlinger, uttalelser eller andre anklager som er rettet mot oss etter det som skjer på banen, skriver teamet - men nå går de altså ut.

les også Julie på 164 cm styrer et monster med 4000 hestekrefter

– Vi er klar over at det blir satt spørsmålstegn ved oss når slike ting skjer, men vi er overbevist over våre egne rene arbeidsprosedyrer, og føler derfor et behov for å understreke at vi ikke er villige til å ta skylden for dette, heter det videre.

Dennis Hauger var best av alle på trening og kvalifiserte seg deretter inn som nummer tre - mens teamkompisen skulle ha hatt beste startspor i helgen. Slik ble det aldri etter at arrangørene fant at bensinen var forurenset - og ulovlig.

16-åringens far, Tom Erik Hauger, fastslår overfor VG at de har full tiltro til Van Amersfoort-teamet - til tross for det som har skjedd i helgen.

les også 25 år siden Sennas død

– Vi forholder oss til pressemeldingen til teamet. Det er et veldig redelig og proft team, og de vet at bensinen sjekkes. Så de har vår fulle tillit. Dette er bare utrolig kjedelig, skriver Hauger i en melding til VG.

Teamsjef Frits van Amersfoort opplyser til VG at de vil starte sin egen «granskning og analyse» av saken når de kommer tilbake fra helgens kjøring i Italia. Han ønsker ikke å utdype pressemeldingen ytterligere overfor VG nå.

Dennis Hauger starter altså bakerst i hvert løp. Lørdag kjørte han seg opp til 21. plass, og i det første løpet søndag kjørte han seg fram til en utrolig 8. plass fra startspor 33. Det var fantastisk kjøring av nordmannen, men det gir altså dårlig med poeng i mesterskapet.

Hauger kjører i 2019 både det tyske og det italienske mesterskapet i Formel 4.

Publisert: 05.05.19 kl. 13:09 Oppdatert: 05.05.19 kl. 13:45