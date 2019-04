TØFT PROGRAM: Dennis Hauger - med norsk flagg på hjelmen. Foto: Red Bull

Den tøffe veien til Formel 1: Dennis Hauger (16) kjører 42 løp på 14 helger

Pulten til Dennis Hauger (16) på Aursmoen ungdomsskole blir ikke utslitt fram til høsten. Norges Formel-talent skal kjøre 42 løp over 14 helger i to forskjellige mesterskap.

Det betyr at Hauger følger den samme progresjonen som den nesten på dagen fire år eldre sønnen til Michael Schumacher, Mick. Norges håp går nå igang på år to i Formel 4.

I likhet med Martin Ødegaard ble han hentet til et av verdens topplag som 15-åring. Det var høsten 2017 at Dennis Hauger ble plukket ut til det eksklusive Red Bull Junior Team, et slags «akademi» for gutter (ingen jenter har vært gode nok til nå) som de mener kan bli fremtidige Formel 1-førere.

Det pussige er at Hauger nå følger i Ødegaards fotspor også ved at han «lånes ut» til det nederlandske Van Amersfort Racing, som er hans nye team (Ødegaard har som kjent vært utlånt fra Real Madrid til Heerenveen og nå Vitesse).

I fjor gjorde Dennis Hauger en god figur i det britiske mesterskapet, i år skal han kjøre det tyske og det italienske mesterskapet. Det nederlandske teamet står bak Hauger i begge mesterskapene.

FÅR HJELP: Pappa Tom Erik (t.v.) følger sønnen verden rundt. Foto: Red Bull

– Jeg gleder meg voldsomt. Det blir en innholdsrik sesong med 42 løp over 14 helger i de to mesterskapene, sier han til VG på telefonen fra Tyskland.

Disse løpene går i løpet av et snaut halvår: fra 27. april til 20. oktober.

– Det ser bra ut. Konkurransen er enda tøffere enn i fjor, men jeg sikter høyt, sier Hauger.

– Blir dette et viktig år for deg?

– Alle år er viktige, men ja, selvfølgelig betyr det en god del.

Den nytilsatte sportssjefen i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen, følger spent Haugers utvikling:

– Jeg håper Dennis skal kjempe i toppen i begge mesterskapene. Konkurransen er tøff, men jeg tror Dennis har det som skal til for å kjempe om sammenlagttittelen i både Tyskland og Italia. Han har forberedt seg godt og har mer erfaring og mer ro rundt seg enn i fjor. Det er viktig, sier Gulbrandsen til VG.

Red Bull har to team i Formel 1 - Toro Rosso og Red Bull. Det betyr at det er en av de mektige stallene.

– Det er et veldig bra team. Vi gjør hverandre gode, sier Hauger om Van Amersfoort Racing, som ganske riktig forkortes VAR - uten nærmere sammenheng.

– Vi har gjennomført tester i vinter, og det har vært lovende. Jeg får kjørt ekstremt mye bil, og det er viktig for å lykkes.

Totalt er det 18 førere fra 14 nasjoner i det tyske mesterskapet og 37 fra 18 nasjoner i det italienske. Flere av de største talentene kjører begge mesterskapene.

Den ene løpshelgen i det tyske mesterskapet blir Hauger og hans konkurrenter «oppvarmere» for Formel 1 på Hockenheim-banen.

PS: Dennis Hauger var raskest på begge kvalifiseringene fredag ettermiddag. Det er et godt tegn ...

Bilen:

Motor: 160 hk.

Vekt: 570 kilo.

Toppfart: 210 km/t.

Publisert: 27.04.19 kl. 09:15