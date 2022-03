UTE: Milliardene til oligarken Dmitry Mazepin ga sønnen Nikita en plass i Formel 1. Nå er begge kastet ut etter at Russland invaderte Ukraina.

Formel 1-Mazepin rasende: Truet med å stoppe pengene om sønnen ikke fikk bedre bil

Dmitrij Mazepin brukte oligark-milliardene til å få sønnen Nikita (23) i en Formel 1-bil, og han brukte penger som en trussel da sønnen kjørte saktest.

Av Camilla Vesteng

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dmitrij Mazepin er i Vladimir Putins nærmeste krets. Dagen før Russland invaderte Ukraina var ifølge et EU-dokument Mazepin en av 37 forretningsmenn som møtte Putin, skriver The Guardian. Nå er både far og sønn Mazepin på sanksjonslisten til EU.

Sønn og tidligere Formel 1-fører Nikita syns det er urettferdig.

– Det er ingen lovlig grunn for å avslutte kontrakten med meg. Drømmen min er knust. Jeg så den ikke komme. Dette var veldig smertefullt og en uventet situasjon for meg, sa Nikita Mazepin etter at han fikk sparken 5. mars skriver New York Post.

MED PUTIN: Dmitrij Mazepin var med Vladimir Putin (t.h.) da de møtte Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa (bak t.v.) og landbruksminister Perence Shiri i Moskva i 2019. Interessant for Mazepin som var administrerende direktør i et av verdens største gjødselselskap.

Da han møtte pressen etterpå ville han ikke fordømme krigen mot Ukraina eller svare på om han kan bli vurdert som en nøytral utøver all den tid faren er en del av Putins nærmeste.

– De som ikke lever i denne delen av verden, de som ikke ble født her, vil bare se deler av dette. Vi i Russland eller Ukraina ser dette på så mange flere nivåer. Jeg har venner og slektninger som av makt eller tro har havnet på begge sider i denne konflikten, sa Nikita Mazepin.

Pappa Mazepin var aldri langt unna da sønnen Nikita kjørte sist sesong. For å få en sønn som var Formel 1-fører gikk han inn som storsponsor og sikret Haas økonomisk med sine oligark-penger som administrerende direktør i gjødselselskapet Uralkali. De har vært blant verdens aller største på gjødsel til landbruk.

SPONSOR: Nikita Mazepin fikk plass som Formel 1-fører i Haas, da pappa Dmitrij gikk inn som sponsor med sitt Uralkali.

I sesong 4 av Drive 2 Survive handler en episode om Haas-temaet, teamsjef Günther Steiner og far og sønn Mazepin. Teamkamerat Mick Schumacher var raskere enn Mazepin fra start av sesongen. Mazepin tok lite selvkritikk og skyldte på bilen.

– Blir det ingen endring sender jeg et offisielt brev om at vi stanser finansieringen og kjøringen. Det blir store pengeproblemer. Så får de bestemme seg for hva de skal gjøre. For vi gidder ikke å fortsette denne «vi prøver, vi prøver-greia». Vi har prøvd alt i tre løp. Fjerner vi Uralkali, så slutter vi å kjøre, sier pappa Mazepin til Haas-rådgiver Jesper Carlsen i Netflix-serien Drive 2 Survive.

Far og sønn Mazepin var helt overbevist om at lagkamerat Mick Schumacher hadde en bedre bil. Og mens Nikita Mazepin bannet og raste over treg bil og foreslo at Haas skulle bygge en ny bil til ham, så forsøkte Steiner å få samarbeidet til å fungere.

– Vi har få venner her, konkluderte far og sønn Mazepin i TV-serien.

Sønnen til den tyske Formel 1-legenden Michael Schumacher, ville ikke si noe da Mazepin måtte ut.

– Mick Schumacher ga ikke uttrykk for noe positivt eller negativt. Det er i slike situasjoner du kan se det sanne jeg til alle rundt deg, sier Mazepin.

Jakub M. Godzimirski er forsker og har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år. Han sier til VG at Putin har brukt idrett aktivt for å vise frem Russland. Derfor rammer det også Putin nå russere ikke får delta i idrett.

– Det største Putin gjorde var vinter-OL i Sotsji. Han tvang oligarker til å investere penger i anleggene. Han ville presentere Russland som et moderne og vellykket land. Det var viktig for ham at russere vant. Men bare dager etter OL i 2014 ble omdømmet lagt i ruiner da han gikk inn og anekderte Krim, sier Godsimirski til VG.

Fredag brukte Putin utøvere som langrennsløper og OL-gullvinner Aleksandr Bolsjunov da den russiske presidenten holdt en propagandatale til folket.

Søndag er årets første løp. På startstreken i Bahrain er danske Kevin Magnussen hentet inn i et overraskende comeback etter at Mazepin måtte ut. Og Schumacher har fått en ny lagkamerat.

Russland Grand Prix i Sotsji er avlyst i år.