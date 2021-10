Lewis Hamilton (t.h.) i samtale med Ferraris Charles Leclerc på Silverstone tidligere i år.

Lewis Hamilton innser at det aldri blir noe av «drømmen» Ferrari

Lewis Hamilton er blitt 36 år og innser at han trolig aldri kommer til å kjøre for Ferrari. Samtidig omtaler han det italienske Formel 1-teamet som en «drøm».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Syv ganger verdensmester Hamilton er kontraktsbundet til Mercedes fram til 2023. Kanskje legger han opp etter det.

I et intervju med italienske Sky snakker briten om Ferrari. Lewis Hamilton har kjørt for noen av de beste Formel 1-lagene, men aldri for Ferrari - som fikk sin siste verdensmester i 2007 med Kimi Räikkönen. Samme år debuterte briten som Formel 1-fører. I 2008 tok Hamilton sin første VM-tittel i en McLaren med Mercedes-motor.

– Det er definitivt «crazy» å tenke på at jeg aldri kjørte for Ferrari, sier Hamilton til Sky.

les også Den gamle Formel 1-sjefen (90) synger ut: – Skremmer bort fansen

– Selvfølgelig ser jeg på fargen, og den er rød - og den er fremdeles rød. Jeg har et par Ferrari-er hjemme, så jeg får kjøre Ferrari, bare ikke den Ferrari-en, sier han - og mener selvfølgelig Formel 1-bilen.

– Det er en drøm for alle å gjøre det. Men det skulle aldri bli sånn for meg. Jeg vet ikke helt sikkert hvorfor, men jeg ønsker dem alt godt, og jeg kommer til å bruke resten av karrieren min til å hindre dem i å vinne mesterskapet!

Tidligere teamsjef for Ferrari, nå Formel 1-boss, Stefano Domenicali innrømmer at han hadde samtaler med Lewis Hamilton med tanke på en eventuell overgang. Domenicali jobbet for Ferrari fram til 2014.

– Ja, Ferrari ville ha Hamilton. Vi diskuterte det, sier italieneren ifølge Speed Week.

Hamilton antyder at timingen for en overgang til Ferrari aldri var der.

– Jeg ser det også slik, sier Domenicali.

les også Norge søker om Formel 1-lisens til Dennis Hauger

– Og nå er det for sent. Ingen kan si at Lewis valgte feil, når vi ser hvilken suksess han har hatt.

På pressekonferansen torsdag ble han spurt om Ferrari-interessen og sa da at «jeg er veldig stolt over hvor jeg er nå og hva jeg har oppnådd med Mercedes».

Lewis Hamilton tok i Sotsji for snaut to uker siden sin 100. Grand Prix-seier i karrieren.

Han kjørte for McLaren fra 2007 til 2012 - og har deretter vært i Mercedes siden 2013. Seks av de syv VM-titlene har kommet som Mercedes-fører.

PS: Ferraris Carlos Sainz jr. må starte søndagens Tyrkias Grand Prix bakerst i startfeltet etter som teamet har bestemt seg for å gi ham en ny motor.