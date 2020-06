PÅ HJEMMEBANE: Dennis Hauger hjemme i garasjen på Aurskog. Til høyre motorsykkelen som han har brukt mye i vår. Motorsykkelen til venstre til venstre tilhører en kompis. Oppe i taket henger farens gamle rallybil. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dennis Hauger (17) hasteflytter til England for å følge strengt corona-regime

AURSKOG (VG) Det norske Formel-håpet Dennis Hauger (17) må flytte hjemmefra de neste månedene for å følge det strenge corona-regimet i motorsporten.

Han hasteflytter til England lørdag for å være på plass der når statsminister Boris Johnson fra mandag innfører et nytt regime med to ukers selvisolasjon ved innreise.

– Det blir rart å flytte hjemmefra. Det er mulig at jeg ikke kommer hjem på mange måneder, sier 17-åringen når VG treffer ham hjemme i Aurskog, der han gikk ut av ungdomsskolen for bare ett år siden.

Hauger og hans Formel 3-konkurrenter fikk ikke, som planlagt, startet sesongen i mars, men nå er det klart for fullt kjør fra begynnelsen av juli, så å si slag i slag hver helg.

– 16 løp er klare. Og så skal det etter planen være 20 i år, så det ser bra ut, sier Dennis Hauger.

Minuset?

– Jeg har gått glipp av testingen. For meg - og de andre nykommerne i Formel 3 - er det selvfølgelig et minus at vi kommer rett inn i konkurransene uten å ha fått testet mer enn det vi gjorde i Bahrain. Det er allerede tre måneder siden. Men jeg følte at jeg hadde farten inne der.

Dennis Hauger kjører altså sin første sesong i Formel 3. I fjor imponerte han stort i Formel 4 og vant suverent det italienske mesterskapet.

Nå handler det om Formel 3 og samtlige løp - i hvert fall de som er satt opp foreløpig - kjøres sammen med Formel 1-VM. Det betyr også at de følger det strenge corona-regimet i Formel 1.

Haugers manager Harald Huysman til VG:

– Førerne og resten av teamene i Formel 1, 2 og 3 skal fraktes med egne charterfly til banene. Det blir ikke publikum, og ikke en gang journalister, bortsett fra TV-produksjonen. De får ikke lov til å blande seg med lokalbefolkningen, slik at gutta må belage seg på å re opp sine egne senger på hotellene de skal bo på.

– De blir rett og slett hermetisk lukket. I tillegg skal de corona-testes annenhver dag, sier Huysman.

De fleste Formel 1-teamene, og også Haugers Formel 3-team Hitech Grand Prix, har base i England. Derfor er det stedet å være for å få færrest mulig corona-komplikasjoner transportmessig.

For Formel 3-mesterskapet er altså 16 løp, fordelt på åtte løpshelger, klare:

* 3.-5. juli: Red Bull Ring Østerrike I.

* 10.-12. juli: Red Bull Ring Østerrike II.

* 17.-19. juli: Hungaroring, Ungarn.

* 31. juli-2. augut: Silverstone, England I.

* 7.-9. august: Silverstone, England II.

* 14.-16. august: Barcelona, Spania.

* 28.-30. august: Spa, Belgia.

* 4.-6. september: Monza, Italia.

– For meg blir det spesielt å starte med «hjemmeløpet» i Østerrike, sier Hauger, som forlengst er blitt en del av talentsatsingen til østerrikske Red Bull.

– Monza er også spesielt, etter som jeg vant trippel der i det italienske mesterskapet i oktober.

PS: Sesongen videre etter Monza? Ryktene sier at det blir løp i Macao i november og Bahrain/Abu Dhabi i desember.

Publisert: 04.06.20 kl. 17:33

