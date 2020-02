FAR OG SØNN: Oliver og Petter Solberg i teltet deres under rally-VM i Sverige. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Solbergs liv som nervøs rally-pappa: – Han liker seg ikke helt på sidelinjen

TORSBY (VG) Et knapt halvår etter sitt aller siste VM-løp er Petter Solberg (45) fortsatt et midtpunkt i rallysirkuset.

Nå nettopp

Og selv om sønnen Oliver nå er omgitt av 19 mann fra Skoda-fabrikken som hjelper ham i Rally Sweden, er pappa aldri langt unna.

– Han liker seg ikke helt på sidelinjen. Han liker seg best midt i der det skjer. Så det er hans lille utfordring, smiler kona Pernilla.

Det er hun som – ifølge Petter Solberg – er «CEO» i teamet. Han selv er bare «eier». Men nå handler det altså om et nært samarbeid med Skoda, som helst vil ha kontroll på det som skjer.

Petter Solberg innrømmer at det ikke er så lett bare å være pappa. Og eier. Han var i verdenstoppen rally og sener rallycross i omtrent 20 år. Få kan så mye som han.

– Han vet hva han driver med, også når det gjelder karrièren til sønnen, sier hans mangeårige konkurrent Jari-Matti Latvala.

Petter Solberg dro i håndbrekket for godt i 2019. Sykdommen – sarkoidose i lungene – tok hardt på i flere år. Likevel ble han verdensmester både i 2017 og 2018, riktignok i lag, sammen med Johan Kristoffersson, som tok den individuelle VM-tittelen i rallycross disse årene. Synet ble svekket. Han går nå fast med briller.

Lidenskapen for motorsporten er imidlertid like stor som før. Og det handler ikke bare om sønnen Oliver. Og heller ikke bare om nevøen Oscar, Henning Solbergs sønn, som han også hjelper.

VG vet at Petter Solberg drømmer om å drifte et fabrikksteam i rally-VM. Han bekrefter dette når vi spør direkte. Og at det er kontakt med flere bilfabrikker som vurderer å gå inn, men at det er en lang vei å gå. Ikke langt fra VM-depotet i Torsby ligger det store verkstedet hans. Der er alt bygget opp og klart til at de kan drifte, det vil si ha mekanikere og ingeniører og alle andre som trengs for å organisere et VM-team i rally.

– Ingen kan drifte en VM-satsing bedre enn meg og mine folk, fastslår han når vi spør.

Men foreløpig kan han altså slappe av når han er på VM-rally. I hvert fall i teorien.

– Nå er jeg bare far, prøver han seg. Han har fortsatt capsen til en kjent energidrikk på hodet. Han er blitt såkalt ambassadør for dem etter at han la opp.

– Det er jævlig godt å se de andre jobbe. Men det er veldig annerledes.

– Men du klarer ikke å holde deg unna?

– Hehe, når han snakker om understyring, så tenker jeg mye på det. Og det er folk i Skoda-teamet som gjerne hører hva jeg har å si, smiler Solberg.

– Samarbeidet med Pernilla og Petter har gått veldig bra til nå, sier Michal Hrabanek, sjef for Skoda Motorsport, til VG. Også han smiler under en kortklippet lugg.

– Men det visste vi jo ville gå bra. Vi begynte ikke å snakke med dem før jul. Vi kjenner dem godt fra før. Alle som bidrar med god energi til Oliver, er bra for oss. Alle drar i samme retning for at han skal bli en bedre rallyfører.

Petter Solberg forteller at det var flere tilbud. Tilbud som kanskje hadde betydd at far og mor hadde fått mindre å si enn de nå har med Skoda-samarbeidet.

– Jeg synes på mange måter dette er perfekt. Vi har med vårt eget teamtelt fra tidligere, og alt er veldig avslappet her. Det er ikke noe megapress på Oliver. De har respekt for at han trenger tid, sier han om Skoda.

NEVØEN: Petter Solberg snakker med Oscar Solberg, sønnen til Henning. På panseret har nevøen uttrykt sin takk til onkel Petter. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Når Oliver Solberg i disse dager kjører VM-rally i Sverige, sitter faren i det nevnte teltet og ser på skjermen med live-tidene. Han analyserer og vurderer.

– Jeg er fryktelig nervøs, innrømmer han.

Sønnen på 18 år har ikke noe imot at faren bryr seg.

– Jeg synes han takler dette bra. Han er fortsatt med meg, og vi snakker sammen. Han er en god støtte. Men vi må jo respektere at vi nå er en del av dette teamet.

Petter Solberg blir litt rar i ansiktet når han ser at sønnen går i møte med Skoda-sjefene, uten at han er med. Men han holder seg orientert om alt som skjer.

– Petter er med mye. Han vil gjerne hjelpe til teknisk, men det er jo ikke vår bil, så vi må være litt forsiktige med å blande oss for mye inn, sier Pernilla Solberg.

– Men Petter synes at det er kult at han får være med så mye.

Alle tre i familien Solberg er klare på at det ikke er noe press på Oliver. Penger har de nok av etter farens utrolige karrière, der han på det meste gjorde 50–60 millioner kroner i året - og betalte minimalt i skatt, etter som de bodde i Monaco.

Petter Solberg sier at sønnen skal ha det moro. Men samtidig er han kjapp framme med et svar når VG spør om hvor lenge det går før vi kommer til å se Oliver i den mest prestisjefylte VM-klassen (han kjører nå en såkalt R5-bil i WRC3-klassen).

– I hvert fall to år. Vi kunne sikkert ha valgt en vei som gjorde at det kunne gå enda fortere. Men vi mente at dette var bedre for Oliver.

Publisert: 17.02.20 kl. 14:18

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser