RUSSER: Nikita Mazepin i Haas-teamet fotografert under Qatar Grand Prix. På drakten har han reklame for både farens selskap, Uralkali, og Lomonosov-universitetet i Moskva.

Pappa støtter Putin: − Jeg tror ikke vi får se ham

Formel 1-feltets mest upopulære fører er ille ute med Russlands krigføring i Ukraina. – Jeg tror ikke vi kommer til å se Nikita Mazepin i Formel 1 i år, sier Henning Isdal.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Eksperten kommer med sin analyse i den ferske utgaven av Viaplay Motors podkast, og til VG bekrefter Isdal sin oppfatning:

– Jeg tror ikke vi får se noen russisk fører i Formel 1 i 2022.

Nikita Mazepin er den eneste russeren i bilsportens superklasse. Henning Isdal peker på to grunner som gjør at Mazepin kan ryke:

Haas-teamet har selskapet til Mazepin senior, Uralkali, som en av sine største sponsorer. Teamet må bestemme seg hvordan de skal stille seg til penger som de får fra en riking med nær link til president Vladimir Putin.

Det ukrainske motorsportsforbundet har bedt om at alle russiske og hviterussiske førere skal utestenges. Det internasjonale bilsportforbundet FIA skal trolig behandle denne henstillingen tirsdag – og det er stor sjanse for at de ender på samme standpunkt som UEFA og FIFA endte på i fotballen. Der ble alle russiske klubber og landslag suspendert inntil videre.

President i det internasjonale bilsportforbundet (FIA), Mohammed Ben Sulayem, skriver mandag kveld på Twitter at han har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å diskutere saker i forbindelse med situasjonen i Ukraina.

– Da Putin samlet 57 businessfolk – kall dem gjerne oligarker – til møte torsdag, samme dag som invasjonen i Ukraina, satt Dmitrij Mazepin på første benk, sier Isdal – og snakker altså om Nikita Mazepins far.

FAR OG SØNN: Dmitrij Mazepin (t.h.) har tilsynelatende nær kobling til president Putin. TV. sønnen Nikita.

Haas-teamet var desidert dårligst i 2021-sesongen, men det amerikanskeide teamet brukte svært mye ressurser på å bygge en konkurransedyktig bil til 2022. Den andre føreren i teamet er Mick Schumacher.

– Det er verdt å merke seg at motorsporten har vært kjapt ute i denne krisen. Etter at Sebastian Vettel uttalte at han ikke ville stille til start i et Grand Prix i Russland, bestemte FIA allerede fredag seg for at Sotsji-løpet den 25. september skulle avlyses, sier Henning Isdal.

I podkasten på Viaplay kommer det fram at Uralkali tross alt står for bare 20 prosent av budsjettet til Haas-laget. Teamsjef Günther Haas har bekreftet at det ikke vil stoppe dem om de mister den russiske sponsoren.

En som definitivt vet hva han mener om Nikita Mazepin og Ukraina-krigen, er den britiske programlederen Jeremy Clarkson, som meldte dette på Twitter:

Nikita Mazepin har ikke gjort noe forsøk på å ta avstand fra invasjonen i Ukraina. Fredag la han ut denne tweeten:

Under sist ukes formel 1-test, fjernet Haas-teamet Uralkali-reklamen den siste dagen – etter at invasjonen hadde startet. De ga ingen forklaring på hvorfor de gjorde det.

Om Mazepin får sparken, kommer brasiliansk-amerikanske Pietro Fittipaldi (25) inn. Han er barnebarnet til tidligere verdensmester Emerson Fittipaldi.

– Jeg tror ikke han er noe dårligere enn Mazepin, sier Henning Isdal på Viaplays podkast.