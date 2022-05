KRITISK: Fernando Alonso er lite imponert over kvaliteten på dømmingen denne sesongen.

Alonso langer ut mot dommerne: − Inkompetente

Fernando Alonso (40) retter kraftig skyts mot Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) og deres løpsdirektør, som han anklager for inkompetanse.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Uttalelsene kommer i forkant av søndagens løp på Alonsos «hjemmebane» i Barcelona.

Under forrige løp i Miami mener spanjolen at han ble offer for flere urettferdige avgjørelser. 40-åringen fikk en straff på fem sekunder for et sammenstøt med Pierre Gasly og en ny straff for å ha kuttet en sving.

– Jeg mener det var veldig urettferdig og ren inkompetanse fra dommerne, tordner Alonso, ifølge AFP.

Han peker på løpsdirektør Niels Wittich, som ifølge Alpine-føreren mangler erfaring. Wittich har sammen med Eduardo Freitas overtatt jobben som løpsdirektør etter Michael Masi.

Info Topp fem i sammendraget 1. Charles Leclerc, Ferrari - 104 poeng

2. Max Verstappen, Red Bull - 85

3. Sergio Perez, Red Bull - 66

4. George Russel, Mercedes - 59

5. Carlos Sainz, Ferrari - 53 ... 16. Fernando Alonso - 2 Vis mer

Masi ble fjernet fra rollen etter en kontroversiell håndtering av finaleløpet i Abu Dhabi forrige sesong, der Max Verstappen sikret VM-seieren på høydramatisk vis foran Lewis Hamilton.

Ifølge Alonso er ikke erstatteren noe bedre. Han mener flere bekymringsmeldinger fra førere om sikkerheten på banen i Miami ble ignorert.

– Man behøver litt kunnskap om motorsport før man blir løpsdirektør eller blir satt til å overvåke et løp. Den kunnskapen er ikke på plass for øyeblikket, lyder det syrlig fra Alonso.

Av dagens Formel 1-førere er det bare Lewis Hamilton som kan vise til flere seire enn Fernando Alonso. Han har også vunnet VM to ganger.

Wittich, som tidligere har jobbet som løpsdirektør i Tyskland, har hatt ansvaret for sesongens så langt, men i Barcelona, hvor helgens løp arrangeres, tar Freitas over. Alonso tror på forbedring.

– Han har mer erfaring, uttaler han før løpet på hjemmebane.

Fredag ble det kjørt trening på Formel 1-banen i Barcelona. Ferraris Charles Leclerc var raskest. Alonso ble nummer fem og seks på de to treningene.

Lørdag er det kvalifisering, før selve løpet kjøres i gang søndag. Leclerc leder i VM-sammendraget, 19 poeng foran Verstappen.