STARTEN: Max Verstappen passerer Lewis Hamilton i starten av lørdagens sprintløp på Silverstone. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Verstappen vant tidenes første sprintløp i Formel 1 - Hamilton beklaget til fansen

Max Verstappen (23) vant tidenes første sprintløp i Formel 1 – og har dermed lagt grunnlaget for mer VM-suksess i søndagens Grand Prix på Silverstone.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som vinner av sprintløpet får han nemlig beste startspor – med Lewis Hamilton ved sin side.

Verstappen tok starten lørdag – til tross for at Mercedes-fører Hamilton hadde pole position. Nederlenderen kjørte sikksakk i starten, trolig fordi dekkene ikke var varme nok, men også for å holde Hamilton bak seg. Red Bull-føreren hadde også beste rundetid.

– Jeg hadde virkelig en god start – og en tøff fight med Lewis på den første runden. Jeg vil ha en god duell med Lewis søndag – det blir spennende, sier Verstappen i et intervju med Jenson Button, som overrakte vinneren en god, gammeldags seierskrans.

Lewis Hamilton beklaget overfor hjemmefansen at han ikke klarte å vinne:

– Fansen gir masse energi, så jeg beklager at jeg ikke klarte å vinne for dem.

– Vi skal kjempe igjen søndag – men de er veldig gode, sier Hamilton. Med «de» mener han Red Bull-teamet.

les også Eksperter tror Bottas vrakes for «ung og sulten» brite

De tre beste i sprintløpet får henholdsvis tre, to og ett poeng i VM-sammendraget. Vinneren av sprintløpet får altså beste startposisjon når det virkelige løpet går av stabelen søndag ettermiddag.

– Jeg tror førerne liker dette. Det er intenst og spennende. Det er litt som da de var unge og kjørte gokart, sier kommentator Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Sprintløpet gikk over 17 runder, og dekkskifte var ikke aktuelt. Søndagens løp går over 52 runder.

De beste førerne kjørte på mediumdekk, med unntak av Valtteri Bottas og Fernando Alonso på softdekk. Alonso avanserte voldsomt i starten og ble nummer syv, mens Bottas kom på 3. plass.

VM-LEDER: Max Verstappen på lørdagens trening. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Sergio Perez snurret og måtte etter hvert bryte. Han får dermed dårligste startposisjon søndag. George Russell i Williams måtte nøye seg med 9. plass etter en imponerende kvalifisering fredag kveld.

Verstappen leder før søndagens Grand Prix VM med 185 poeng mot Hamiltons 152. Red Bull-førerne har vunnet de frem siste Formel 1-løpene. Max Verstappen har vunnet fire av disse og har på den måten tatt et grep om VM-ledelsen.

Lewis Hamilton vant sist i Spanias Grand Prix den 9. mai. Siden den gang har Red Bull dominert. Men briten fattet nytt håp da han overraskende vant kvalifiseringen til sprintløpet fredag kveld. Verstappen hadde imidlertid beste rundetid på treningen tidligere lørdag.

les også Norris avslører søvntrøbbel etter Wembley-ranet: – Jeg har hatt det bedre

Det var strålende solskinn og opp mot 100.000 tilskuere på Silverstone lørdag. Det første Formel 1-løpet ble kjørt på denne banen i 1950 – og nå ble altså også historiens første sprintløp kjørt på Silverstone.

– Vi ville prøve å utvide Formel 1-helgen, sier Formel 1-sjefen Ross Brawn om sprintløpet i et intervju vist på Viaplay. Dette formatet skal gjennomføres tre steder denne sesongen.

For første gang opplevde vi også at førerne uttalte seg til TV rett før løpet startet.

Resultater: