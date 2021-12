VOLDSOMME REAKSJONER: Nicholas Latifi avbildet før det avgjørende løpet i Abu Dhabi.

Formel 1-profil hardt ut mot dødstrusler: «En ekstrem tone»

Nicholas Latifi (26) krasjet, og bidro sterkt til at Max Verstappen (24) tok seieren og VM-tittelen foran nesen på Lewis Hamilton i Abu Dhabi. Nå tar han et oppgjør med all hetsen han har fått i etterkant.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

«Det har vært en ekstrem tone i hatet, drittslengingen og dødstruslene jeg har fått» skriver Latifi i et innlegg på Instagram.

26-åringen fra Canada krasjet seks runder før slutt i det som var en ekstremt dramatisk avslutning på Formel 1-sesongen i Abu Dhabi 12. desember. Krasjet førte til at det kom sikkerhetsbil, og Red Bull-sjåfør Verstappen kunne skifte dekk. Dermed tok han igjen Hamilton, og sikret den avgjørende seieren på meget kontroversielt vis.

Svært mye hat ble rettet mot Latifi, som er en av de svakeste førerne i sirkuset, men likevel fikk en nøkkelrolle.

I det åpne brevet han har postet på Instagram beskriver Latifi at han logget seg av sosiale medier i dagene etterpå, vel vitende om at han ville få mye hat.

«Dette er ikke en regissert uttalelse, men jeg vil si min mening i håp om at dette kanskje vekker diskusjonen om mobbing på nettet og hvilke drastiske konsekvenser det kan ha for folk. Å bruke sosiale medier som en kanal for å angripe noen med meldinger om hat, overgrep og trusler om vold er sjokkerende» skriver Latifi.

Også personer rundt Williams-føreren skal ha mottatt hat og trusler. Latifi blir også en del av Formel 1-sirkuset i 2022.