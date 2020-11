VM-KLAR: Ole Christian Veiby får sjansen i den gjeveste VM-klassen under Rally Monza den første helgen i desember. Foto: EVEN MANAGEMENT

Hyundai-sjefen gir Veiby sjansen i VM: − Utrolig kult

Ole Christian Veiby (24) får for første gang kjøre den grommeste klassen i rally-VM. – En god mulighet til å teste seg, sier Hyundai-sjefen Andrea Adamo til VG.

Kongsvingers store bilsportsønn kjører til vanlig en såkalt R5-bil, altså de bilene som ikke går like fort som de «ekte» VM-bilene. Der konkurrerer han blant annet med Petter Solbergs sønn Oliver. Nå blir Veiby første nordmann som kjører i VMs gjeveste klasse i 2020.

Nå får han muligheten til å prøve seg blant de aller beste i Rally Monza i begynnelsen av desember.

– Jeg har testet litt i Tyskland, men det blir utrolig kult å prøve seg i et ordentlig løp, sier Ole Christian Veiby til VG.

Han skal kjøre den fjerde Hyundai-bilen, driftet av selskapet 2C Competition, i rallyet.

– Det var en kombinasjon av flere faktorer som gjorde dette mulig. Han har holdt en tilfredsstillende fart i 2020, og dette er en god mulighet til å teste seg, sier Andrea Adamo, den frittalende Hyundai-sjefen, til VG.

– Jeg er glad for at Veiby får denne sjansen nå mot slutten av 2020.

Corona-pandemien har selvfølgelig skapte trøbbel også for rally-VM. Totalt er ti løp fra den opprinnelig kalenderen strøket. Rally Monza har imidlertid kommet til. Som navnet tilsier kjøres det i området ved den kjente Formel 1-banen.

– Det blir spennende å se hva jeg kan få til en WRC-bil, sier Veiby – og bruker betegnelsen på disse «grommeste» VM-bilene.

– Ingenting er klart for 2021. Drømmen er selvfølgelig å kjøre WRC, men det er også mye spennende på gang med R5, sier Ole Christian Veiby – og bruker altså betegnelsen på de bilene som ikke går fullt så fort.

Det mest oppsiktsvekkende med Veibys VM-kjøring på Monza er at han ikke kjøper seg inn, som det er mulig å gjøre i motorsport.

– Nei, vi betaler ingenting. Vi har full støtte fra Hyundai Motorsport. De stiller med alt. Det var også Hyundai som kom opp med dette, forteller han.

Veiby forteller at rallyet går på selve Formel 1-banen på dag én og dag tre, mens de skal ut i «naturen» på dag to.

– Jeg tror det passer meg bra å debutere i et sånt rally, mener Ole Christian Veiby, som er glad for at han har med seg en erfaren kartleser i Jonas Andersson. Han har mer enn 160 VM-starter, blant annet som kartleser for Mads Østberg i den gjeveste klassen.

Veiby kjører denne helgen et mindre rally i Estland – sammen med blant andre verdensmester Ott Tänak.

PS: Petter Solberg har faktisk kjørt én etappe i den gjeveste klassen i rally-VM i 2020 – men det var en ren gjesteopptreden på den såkalte power stage under Rally Sardinia.

Publisert: 13.11.20 kl. 04:20

