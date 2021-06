FEIL VEI: Mens alle de andre førerne fortsetter inn i sving én, fortsetter Lewis Hamilton rett fram og inn i «rømningsveien» på banen i Baku. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Eksperten mener det er stor forskjell: − Verstappen gjorde ingen feil. Det gjorde Hamilton

Formel 1-eksperten Alice Powell mener at det er en vesentlig forskjell mellom Max Verstappen (23) og Lewis Hamilton (36) - selv om begge røk i dramaet i Baku.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

I sin spalte på the-race.com beskriver Powell, som selv kjører i den kvinnelige formel-serien W Series, denne forskjellen slik:

– Det var faktisk ikke Verstappens feil at han punkterte, mens Hamiltons utkjøring var hans egen feil.

Max Verstappen (Red Bull) så først ut til å kjøre mot en knusende seier, men fire runder før mål eksploderte det ene dekket, og han var hjelpeløs bak rattet da bilen krasjet inn i autovernet.

Lewis Hamilton (Mercedes) kunne dermed sikre seg minst 2. plass, men i et forsøk på å ta seieren fra Sergio Pérez bommet briten i første sving etter re-starten. Dermed ble også Hamilton stående uten poeng.

les også Verstappen ikke fornøyd med forklaringen: Vet hva de kommer til å si

Etterpå forklarte han at han hadde kommet borti en bryter som påvirket bremsekraften.

Alice Powell påpeker det ironiske i at Hamilton selv sa på internradioen til teamet sitt - før re-starten - at «vi må huske på at dette er en maraton, ikke et sprintløp».

– Først lurte jeg på om bremsene hans var for varme da han endte opp med å seile ned i «rømningsveien», i stedet for å klare svingen. Men etter løpet fant vi ut at Hamilton ved et uhell hadde kommet borti en bryter på rattet - og at det endret bremsebalansen fullstendig.

FORMEL-FØRER: Alice Powell. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Det er en gedigen feil. Jeg kunne ikke tro det var sant. Særlig ikke etter det han sa på teamradioen. Det var et sjokk for meg å se den feilen. Det viktige fremover er hvordan Hamilton kommer tilbake. Verstappen gjorde ingen feil, men det gjorde Hamilton, skriver hun.

W Series-stjernen mener at mens Verstappen trygt kan si at «jeg gjorde ingen feil, jeg har fortsatt full kontroll», er det noe helt annet med Hamilton.

Mercedes-sjefen Toto Wolff er også tøff i evalueringen av teamet sitt ifølge motorsportweek.com:

– For å være ærlig, hvis vi bare hadde kommet på 3. plass, hadde det vært okay, men det er bare ikke akseptabelt at ikke får bilen til å yte før start eller ved pit-stoppene. Vi taper sekunder på sekunder for å få bilen i posisjon til å yte. Det tar bare for lang tid.

– Vi ga ikke førerne våre en konkurransedyktig pakke denne helgen. Langt fra konkurransedyktig. Og det er det som er frustrerende. Det er ikke bare det som skjedde på slutten som frustrerer, det handler om det at vi ikke oppfyller våre forventninger, alle sammen, Lewis, ingeniørene og meg selv, alle i teamet.