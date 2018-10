LIK? Mick Schumacher er ikke så ulik en ung utgave av pappa Michael der han jubler over tittelen i Formel3-mesterskapet nylig. Foto: DANIEL ROLAND / AFP

Lewis Hamilton: – 100 prosent sikker på at Schumacher kommer til Formel 1

Verdensmester Lewis Hamilton er overbevist om at Michael Schumachers sønn Mick (19) kommer til Formel 1.

Schumacher junior tok nylig tittelen i det europeiske Formel3-mesterskapet, og eksperter tror han blir å se i Formel 2 i 2019.

Lewis Hamilton tror heller ikke farens eventyrlige suksess vil være til noen byrde for Mick Schumacher.

– Det vil med 100 prosent sikkerhet bli en Schumacher i Formel 1 igjen, delvis på grunn av navnet, men for det andre fordi han gjør en god jobb, sier Hamilton ifølge motorsport.com.

– Han har åpenbart talent som faren, på samme måte som Keke og Nico (Rosberg), og Fernando har også barn, jeg er sikker på at Alonso også dukker opp igjen.

Mick Schumacher var bare 14 år da han var med faren på skiferie i Frankrike romjulen 2013. Michael Schumacher falt og fikk alvorlige skader. Ingen vet foreløpig hvor alvorlige, for Micks mor Corinna ønsker ikke å dele med omverdenen helsetilstanden til sin mann.

Etter vellykkede år i gokart, begynte sønnen å kjøre Formel-biler i 2015. Han var to år i Formel 4, så har han nå vært to år i Formel 3. Det første Formel 3-året var ikke så mye å skryte av. Han ble bare nummer 12 i mesterskapet sammenlagt. Men i år har Schumacher vist seg hva han duger til - ikke minst i andre halvdel av sesongen. Han vant syv av de 11 siste løpene.

Mercedes-fører Hamilton forteller at Mick Schumacher har vært med dem på flere av løpshelgene i år. Schumacher-familien har et spesielt forhold til Mercedes etter at pappa Michael avsluttet karrieren for dem. Men også Ferrari, som han tok fem av sine syv VM-gull med, har sagt at de gjerne vil samarbeide med sønnen.

– Han har betydd alt, sa Mick Schumacher om faren i et intervju med BBC for et par måneder siden.

– Han har hatt stor påvirkning på meg, og at jeg holder på med det jeg gjør. Han var mitt idol, sa Schumacher junior til BBC.